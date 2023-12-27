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Poster of Hell Camp: Teen Nightmare
6.1
Hell Camp: Teen Nightmare - Trailer
Kinoafisha Films Hell Camp: Teen Nightmare
6.1

Hell Camp: Teen Nightmare

, 2023
Hell Camp: Teen Nightmare
Great Britain, USA / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Hell Camp: Teen Nightmare
6.1
Hell Camp: Teen Nightmare - Trailer
Hell Camp: Teen Nightmare  Trailer

Synopsis

Out-of-control teens across America were sent to a therapy camp in the harsh Utah desert. The conditions were brutal, but the staff were even worse.

Cast

Nadine Louise Guerrara
Self - Joined Challenger Camp August 1989 Aged 15
Steve Cartisano
Self
Chris Smith
Self - Reporter
Lance 'Horsehair' Jaggar
Self - Field Director, Challenger
Kinney Drellich Edlinger
Self - Joined Challenger Camp August 1988 Aged 13
Matthew Callahan
Self - Joined Challenger Camp June 1990 Aged 15
Kari Callahan
Self - Matthew's Mom
Debbie Cartisano
Self - Steve's Ex-Wife
Max Jackson
Self - Former Sheriff, Kane County, Utah
Kristen Chase
Self - Joined Challenger Camp June 1990 Aged 16
Director Liza Williams
Composer Rob Ellis, Tom Ryan
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
Online premiere 27 December 2023
World premiere 27 December 2023
Also known as
Hell Camp: Teen Nightmare, Campamento infernal: Pesadilla adolescente, Acampamento Infernal: Pesadelo Adolescente, Cehennem Kampı: Gençlerin Kâbusu, Hell Camp: inferno per teenager, Hell Camp: Le cauchemar des colos de redressement, Helvetesleiren: Et ungdomsmareritt, Piekielny obóz: Koszmar nastolatków, Адский лагерь: Кошмар для подростков, Пекельний табір: Підлітковий кошмар, 地獄の更生キャンプ, 地獄改造營：青春夢魘紀實

Film rating

6.1
Rate 11 votes
6.1 IMDb
Updated 20 February 2026

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Hell Camp: Teen Nightmare - Trailer
Hell Camp: Teen Nightmare Trailer
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