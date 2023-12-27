Cast
Nadine Louise Guerrara
Self - Joined Challenger Camp August 1989 Aged 15
Chris Smith
Self - Reporter
Lance 'Horsehair' Jaggar
Self - Field Director, Challenger
Kinney Drellich Edlinger
Self - Joined Challenger Camp August 1988 Aged 13
Matthew Callahan
Self - Joined Challenger Camp June 1990 Aged 15
Kari Callahan
Self - Matthew's Mom
Debbie Cartisano
Self - Steve's Ex-Wife
Max Jackson
Self - Former Sheriff, Kane County, Utah
Kristen Chase
Self - Joined Challenger Camp June 1990 Aged 16
Cast and Crew
Director
Liza Williams
Composer
Rob Ellis, Tom Ryan
Film details
Country
Great Britain / USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2023
Online premiere
27 December 2023
World premiere
27 December 2023
Also known as
Hell Camp: Teen Nightmare, Campamento infernal: Pesadilla adolescente, Acampamento Infernal: Pesadelo Adolescente, Cehennem Kampı: Gençlerin Kâbusu, Hell Camp: inferno per teenager, Hell Camp: Le cauchemar des colos de redressement, Helvetesleiren: Et ungdomsmareritt, Piekielny obóz: Koszmar nastolatków, Адский лагерь: Кошмар для подростков, Пекельний табір: Підлітковий кошмар, 地獄の更生キャンプ, 地獄改造營：青春夢魘紀實