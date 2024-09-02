The Room Next Door
18+
Country
Spain
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2024
Online premiere
13 January 2025
World premiere
2 September 2024
Release date
31 October 2024
Argentina
26 December 2024
Australia
M
8 January 2025
Belgium
12
24 October 2024
Brazil
29 November 2024
Bulgaria
5 December 2024
Chile
14
31 October 2024
Colombia
5 December 2024
Croatia
o.A.
5 December 2024
Czechia
7 October 2024
Dominican Republic
13 December 2024
Estonia
1 November 2024
Finland
8 January 2025
France
12
17 October 2024
Georgia
R
24 October 2024
Germany
12
25 October 2024
Great Britain
12A
14 November 2024
Greece
21 November 2024
Guatemala
6 February 2025
Hong Kong
1 November 2024
Iceland
Unrated
25 October 2024
Ireland
15A
26 December 2024
Israel
12
5 December 2024
Italy
31 January 2025
Japan
29 November 2024
Latvia
(none)
20 December 2024
Lithuania
19 December 2024
Mexico
B
5 December 2024
Montenegro
o.A.
19 December 2024
Netherlands
12
19 December 2024
Peru
27 December 2024
Poland
5 December 2024
Serbia
o.A.
5 December 2024
Slovakia
15
23 October 2024
South Korea
15
18 October 2024
Spain
16
25 October 2024
Sweden
29 November 2024
Taiwan, Province of China
23 January 2025
Thailand
13
1 November 2024
Turkey
17 January 2025
USA
PG-13
Worldwide Gross
$21,519,488
Production
Crea SGR, El Deseo, Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Also known as
The Room Next Door, La habitación de al lado, O Quarto ao Lado, 隔壁的房間, A szomszéd szoba, Blakusistaba, Ha'Kheder Ha'Samookh, Kõrvaltuba, La chambre d'à côté, La stanza accanto, Susjedna soba, W pokoju obok, Yandaki Oda, Το διπλανό δωμάτιο, Комната по соседству, Съседната стая, ザ・ルーム・ネクスト・ドア