Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Room Next Door
Poster of The Room Next Door
Poster of The Room Next Door
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.8
Rate
3 posters
Going 8
Not going 0
Kinoafisha Films The Room Next Door

The Room Next Door

The Room Next Door 18+
Напомним о выходе в прокат
Going 8
Not going 0

Synopsis

Almodóvar's first English-language feature film will focus on three female friends living in New York City.
The Room Next Door - trailer
The Room Next Door  trailer
Country Spain
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2024
Online premiere 13 January 2025
World premiere 2 September 2024
Release date
31 October 2024 Argentina
26 December 2024 Australia M
8 January 2025 Belgium 12
24 October 2024 Brazil
29 November 2024 Bulgaria
5 December 2024 Chile 14
31 October 2024 Colombia
5 December 2024 Croatia o.A.
5 December 2024 Czechia
7 October 2024 Dominican Republic
13 December 2024 Estonia
1 November 2024 Finland
8 January 2025 France 12
17 October 2024 Georgia R
24 October 2024 Germany 12
25 October 2024 Great Britain 12A
14 November 2024 Greece
21 November 2024 Guatemala
6 February 2025 Hong Kong
1 November 2024 Iceland Unrated
25 October 2024 Ireland 15A
26 December 2024 Israel 12
5 December 2024 Italy
31 January 2025 Japan
29 November 2024 Latvia (none)
20 December 2024 Lithuania
19 December 2024 Mexico B
5 December 2024 Montenegro o.A.
19 December 2024 Netherlands 12
19 December 2024 Peru
27 December 2024 Poland
5 December 2024 Serbia o.A.
5 December 2024 Slovakia 15
23 October 2024 South Korea 15
18 October 2024 Spain 16
25 October 2024 Sweden
29 November 2024 Taiwan, Province of China
23 January 2025 Thailand 13
1 November 2024 Turkey
17 January 2025 USA PG-13
Worldwide Gross $21,519,488
Production Crea SGR, El Deseo, Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Also known as
The Room Next Door, La habitación de al lado, O Quarto ao Lado, 隔壁的房間, A szomszéd szoba, Blakusistaba, Ha'Kheder Ha'Samookh, Kõrvaltuba, La chambre d'à côté, La stanza accanto, Susjedna soba, W pokoju obok, Yandaki Oda, Το διπλανό δωμάτιο, Комната по соседству, Съседната стая, ザ・ルーム・ネクスト・ドア
Director
Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar
Cast
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Julianne Moore
Julianne Moore
John Turturro
John Turturro
Alessandro Nivola
Alessandro Nivola
Melina Matthews
Cast and Crew

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.8 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
ikolmogorova 12 September 2025, 20:27
Новый фильм Педро Альмодовара «Комната по сосед¬ству» (2024) получил Золотого льва на Венецианском кинофестивале в 2024 году, став первым испанским… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Room Next Door - trailer
The Room Next Door Trailer
The Room Next Door - trailer
The Room Next Door Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more