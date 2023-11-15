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Poster of A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master
5.6
Kinoafisha Films A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master
5.6

A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master

, 1988
A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master
Great Britain, USA / Horror / 18+
Poster of A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master
5.6

Synopsis

Dream demon Freddy Krueger is resurrected from his apparent demise, and rapidly tracks down and kills the remainder of the Elm Street kids. However, Kristen, who can draw others into her dreams, wills her special ability to her friend Alice. Alice soon realizes that Freddy is taking advantage of that unknown power to pull a new group of children into his foul domain.

Cast

Duane Davis
Jock
Rodney Eastman
Joey
Robert Englund
Robert Englund
Freddy Krueger
Robert Shaye
Lisa Wilcox
Renny Harlin
Renny Harlin
John Beckman
Coach
Kisha Brackel
Friend
Brooke Bundy
Elaine
Wanda Bursey
Friend in Mourning
Hope Marie Carlton
Pin Up Girl
Kristen Clayton
Little Girl
Director Renny Harlin
Writer Wes Craven, Brian Helgeland, William Kotzwinkle, Jim Wheat
Composer Craig Safan
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1988
World premiere 19 August 1988
Release date
1 December 1988 Australia M
19 August 1988 Brazil 16
16 December 1988 Finland K-18
4 January 1989 France 12
2 February 1989 Germany 18
5 May 1989 Great Britain 15
16 June 1989 Ireland 18
1 January 1989 Japan R18+
16 April 1990 Netherlands 16
22 June 1990 Portugal M/18
12 April 1989 Spain 18
19 August 1988 USA R
Budget $6,500,000
Worldwide Gross $49,369,899
Production New Line Cinema, Heron Communications, Smart Egg Pictures
Also known as
A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master, Pesadilla en la calle del infierno 4, Nightmare on Elm Street 4, Pesadilla 4: El dueño del sueño, Pesadilla en Elm Street 4, Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна, 半夜鬼上床4, A Hora do Pesadelo 4: O Mestre dos Sonhos, A Nightmare on Elm Street 4 - The Dream Master, Ác Mộng Phố Elm 4: Chúa Tể Của Những Giấc Mơ, Coșmarul de pe Elm Street 4: Stăpânul visului, Elm Sokağı Kabusu 4: Rüya Ustası, Elm Street Nightmare 4: The Dream Master Final Counterattack, Elmi tänava luupainaja 4, Košmaras Guobų gatvėje. Sapnų valdovas, Koszmar z ulicy Wiązów 4: Władca snów, Koszmar z ulicy Wiązów IV - władca śmierci, Le Cauchemar de Freddy, Le cauchemar de Freddy 4, Mardrömmen på Elm Street 4 - drömmarnas härsk, Martröð á Elmarsstræti 4: Drauma Meistarinn, Nightmare 4 - Il non risveglio, Nočná mora v Elm Street 4: Vládca snov, Noční můra v Elm Street 4: Vládce snu, Painajainen Elm Streetillä 4 - unien valtias, Painajainen Elm Streetillä 4: Unien valtias, Pesadelo em Elm Street 4, Pesadilla en Elm Street 4: El amo del sueño, Pesadilla en la calle del infierno 4: el sueño maestro, Rémálom az Elm utcában 4. - Az álmok ura, Søvnløse nætter, Strava u Ulici brestova 4: Gospodar snova, Strava u Ulici brijestova 4: Gospodar snova, Terror på Elm Street 4, Terror på Elm Street 4 - Freddys mardröm, Terror på Elm Street 4 - Freddys mareritt, Εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες Νο 4, Жах на вулиці В'язів 4: Повелитель сну, Кошмари на Елм стрийт 4: Господарят на сънищата, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट ४: ड्रीम सास्टर, エルム街の悪夢4 ザ・ドリームマスター 最後の反撃, 幽冥鬼手, 猛鬼街4, 猛鬼街4：梦幻主宰, 猛鬼街第四集, Pesadilla en la Calle Elm 4 El Maestro de los Sueños, Rémálom az Elm utcában 4.: Az álmok ura, Freddy - Chapitre 4 - Le Cauchemar de Freddy, Freddy 4 - Le Cauchemar de Freddy, Pesadilla en la calle Elm 4: El Amo del Sueño, A Nightmare on Elm Street Part 4: Dream Master, Freddy 4, Painajainen Elm Streetillä 4 – Unien valtias

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Updated 15 November 2023
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