Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge
5.4
Kinoafisha Films A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge
5.4

A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge

, 1985
A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge
Great Britain, USA / Horror / 18+
Poster of A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge
5.4

Synopsis

Jesse Walsh moves with his family into the home of the lone survivor from a series of attacks by dream-stalking monster Freddy Krueger. There, Jesse is bedeviled by nightmares and inexplicably violent impulses. It turns out Freddy needs a host body to carry out his gruesome vendetta against the youth of Springwood, Ohio. While Freddy gains influence, Jesse and his girlfriend, Lisa race against the clock trying to figure out what's going on.

Cast

Kim Myers
Lisa Webber
Robert Rusler
Ron Grady
Clu Gulager
Mr. Walsh
Hope Lange
Mrs. Walsh
Marshall Bell
Marshall Bell
Coach Schneider
Robert Englund
Robert Englund
Freddy Krueger
Christy Clark
Lyman Ward
Steve Eastin
Robert Shaye
Mark Patton
Jesse Walsh
Melinda O. Fee
Mrs. Webber
Director Jack Sholder
Writer Wes Craven, David Chaskin
Composer Christopher Young
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1985
World premiere 1 November 1985
Release date
10 April 1986 Australia MA 15+
23 July 1987 Brazil 18
30 January 1987 Finland K-18
26 February 1986 France 12
19 March 1987 Germany 16
17 October 1986 Great Britain 18
8 March 1990 Hungary 18
9 January 1987 Ireland 18
24 January 1987 Japan PG12
4 June 1987 Portugal M/18
15 August 1986 Spain
1 November 1985 USA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $30,002,137
Production New Line Cinema, Heron Communications, Smart Egg Pictures
Also known as
A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge, A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge, Maščevanje v ulici brestov, Nightmare 2 - Die Rache, Noční můra v Elm Street 2: Freddyho pomsta, Painajainen Elm Streetillä 2 - Freddyn kosto, Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy, Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди, A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy, Ác Mộng Phố Elm 2: Freddy Báo Thù, Cosmar pe strada Ulmilor: Razbunarea lui Freddy, Elm Sokağı Kabusu 2: Freddy'nin İntikamı, Elmi tänava luupainaja 2, Erumu gai no akumu 2 - Furedi no fukushû, Košmaras Guobų gatvėje 2: Fredžio kerštas, Koszmar z ulicy Wiązów 2: Zemsta Freddy'ego, La revancha de Freddy, La Revanche de Freddy, Les griffes de la nuit 2: La revanche de Freddy, Mardrömmen på Elm Street 2 - Freddys hämnd, Morderisk mareridt 2, Nightmare 2 - La rivincita, Nightmare on Elm Street Part 2 Freddy's Wraak, Nočná mora v Elm Street 2: Freddyho pomsta, Osveta u ulici brestova, Osveta u ulici brijestova, Pesadelo em Elm Street II, Pesadilla 2: La revancha de Freddy, Pesadilla en la calle del infierno 2, Pesadilla en la calle del infierno II: la venganza de Freddy, Pesadilla en lo profundo de la noche 2: La revancha de Freddy, Pesadilla sin fin 2, Rémálom 2: Freddy visszavág, Rémálom az Elm utcában II. - Freddy bosszúja, Rémálom az Elm utcában: Freddy visszavág, Strava u Ulici brestova 2: Fredijeva osveta, Strava u Ulici brijestova 2: Freddyjeva osveta, Terror på Elm Street 2, Terror på Elm Street 2 - Freddys hämnd, Terror på Elm Street 2 - Freddys hevn, Ο εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες, μέρος 2ο: Η εκδίκηση του Φρέντυ, Жах на вулиці В'язів 2: Помста Фредді, Кошмари на Елм стрийт, Част 2: Отмъщението на Фреди, एल्म सड़क पर बुरा सपना २: फ़्रेडी का बदला, エルム街の悪夢2 フレディの復讐, 半夜鬼上床2, 半夜鬼上床2：猛鬼纏身, 弗莱迪的复仇, 猛鬼街2, 猛鬼街续集, Freddy 2, Les Griffes de la nuit 2 : La Revanche de Freddy, Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy : 1985, Efialtis sto dromo me tis lefkes No 2, Freddy 2 - La Revanche de Freddy, Pesadilla en la Calle Elm 2 La Venganza de Freddy, Koszmar z Ulicy Wiązów 2: Zemsta Freddiego, Nightmare on Elm Street 2 - Die Rache, Nocní mura v Elm Street 2: Freddyho pomsta, Rémálom 2.: Freddy visszavág, Rémálom az Elm utcában 2., A Nightmare on Elm Street - Freddy's Revenge, A Nightmare On Elm Street 2, Freddy - Chapitre 2 - La Revanche de Freddy, Painajainen Elm Streetillä 2 – Freddyn kosto, Pesadilla 2: La venganza de Freddy, Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες 2

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Updated 15 November 2023

Quotes

[the kid approaches Freddy Krueger around the pool, standing up for the other frightened kids]
Do-Gooder [holding his hands up, walking to Freddy] Just tell us what you want, all right? I'm here to help you.
Freddy Krueger Help yourself, fucker!
[as Freddy slices his shoulder and throws him against the flaming barbecue pit]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more