A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge
, 1985
A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge
Great Britain, USA / Horror / 18+
5.4
Synopsis
Jesse Walsh moves with his family into the home of the lone survivor from a series of attacks by dream-stalking monster Freddy Krueger. There, Jesse is bedeviled by nightmares and inexplicably violent impulses. It turns out Freddy needs a host body to carry out his gruesome vendetta against the youth of Springwood, Ohio. While Freddy gains influence, Jesse and his girlfriend, Lisa race against the clock trying to figure out what's going on.
ProductionNew Line Cinema, Heron Communications, Smart Egg Pictures
Also known as
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Film rating
5.4
Rate10 votes
5.5IMDb
Updated 15 November 2023
Stills
Quotes
[the kid approaches Freddy Krueger around the pool, standing up for the other frightened kids]
Do-Gooder[holding his hands up, walking to Freddy]Just tell us what you want, all right? I'm here to help you.
Freddy KruegerHelp yourself, fucker!
[as Freddy slices his shoulder and throws him against the flaming barbecue pit]
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.