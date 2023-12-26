Menu
Russian
Kinoafisha Films Huijarit

Huijarit

Huijarit 18+
Huijarit - trailer
Huijarit  trailer
Country Finland
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2023
World premiere 26 December 2023
Release date
26 December 2023 Finland Tulossa
Production Dionysos Films
Also known as
Huijarit, Bluffarna, Scammers
Director
Rike Jokela
Cast
Tommi Korpela
Tommi Korpela
Tuulia Eloranta
Samuel Kujala
Pilvi Hämäläinen
Cast and Crew

Film rating

4.5
Rate 11 votes
5.3 IMDb
Film Reviews
Film Trailers All trailers
Huijarit - trailer
Huijarit Trailer
Stills
