No poster for this film
Huijarit
Huijarit
Huijarit
18+
Huijarit
trailer
trailer
Country
Finland
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2023
World premiere
26 December 2023
Release date
26 December 2023
Finland
Production
Dionysos Films
Also known as
Huijarit, Bluffarna, Scammers
Director
Rike Jokela
Cast
Tommi Korpela
Tuulia Eloranta
Samuel Kujala
Pilvi Hämäläinen
Cast and Crew
Film rating
4.5
11
votes
5.3
IMDb
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Film Trailers
Huijarit
Trailer
0
0
All Top Trailers on Our Channel
Stills
Now Playing
