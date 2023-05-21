Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bonnard, Pierre and Marthe
Poster of Bonnard, Pierre and Marthe
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Bonnard, Pierre and Marthe

Bonnard, Pierre and Marthe

Bonnard, Pierre et Marthe 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

When French painter Pierre Bonnard met Marthe de Méligny, he didn’t know this self-proclaimed aristocrat would become the cornerstone of his life and work. From this moment, she became more than just a muse for the “painter of happiness”, appearing in more than a third of his work. Together, they reached their artistic fulfillment thanks to a colourful love, different from the standards of their time, nurturing the great mystery around their relationship. Based on a true story.
Bonnard, Pierre and Marthe - trailer in russian
Bonnard, Pierre and Marthe  trailer in russian
Country Belgium / France
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2023
World premiere 21 May 2023
Release date
21 March 2024 Russia Атмосфера Кино
12 September 2024 Australia MA 15+
4 April 2024 Azerbaijan
10 January 2024 Belgium 12
6 June 2024 Brazil 14
9 May 2024 Bulgaria
1 March 2024 Canada
10 April 2025 Croatia 15
25 January 2024 Czechia 12
2 May 2024 Denmark
26 January 2024 Estonia
10 January 2024 France
9 May 2024 Germany
1 August 2024 Greece
21 March 2024 Hungary
26 September 2024 Israel
2 May 2024 Italy
23 February 2024 Kyrgyzstan
12 January 2024 Latvia N12
23 February 2024 Moldova
14 March 2024 Netherlands 12
23 February 2024 Poland
24 February 2024 Serbia
25 January 2024 Slovakia
30 August 2024 Spain 12
17 January 2024 Switzerland 12
23 February 2024 Tajikistan
28 August 2025 Ukraine
23 February 2024 Uzbekistan
Budget €7,950,000
Worldwide Gross $2,644,173
Production Les Films du Kiosque, Volapuk, Umedia
Also known as
Bonnard, Pierre et Marthe, Bonnard: Pierre & Marthe, A Musa de Bonnard, Alasti muusa, Bonnard - Egy festő szerelme, Bonnard - Konst och kärlek, Bonnard, el pintor y su musa, Bonnard, Pierre og Marthe, Bonnard: Pierre et Marthe, Die Bonnards, Die Bonnards - Malen und Lieben, Die Bonnards: malen und lieben, Impresjoniści, Malen und Lieben, Pierre ou'Marthe: Omanoot Ve'Ahava, Ritratto di un amore, Η μούσα του Μπονάρ, Обнажённая муза Пьера Боннара, 画家ボナール ピエールとマルト
Director
Martin Provost
Martin Provost
Cast
Cecile De France
Cecile De France
Vincent Macaigne
Vincent Macaigne
Stacy Martin
Stacy Martin
Anouk Grinberg
Anouk Grinberg
André Marcon
André Marcon
Cast and Crew
Similar films for Bonnard, Pierre and Marthe
Clicquot 7.0
Clicquot (2023)

Film rating

6.4
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
ikolmogorova 15 September 2025, 15:36
В инете появилась биографическая драма Мартена Прово о французском художнике Пьере Боннаре (Венсан Макен), который вошёл в историю живописи как один… Read more…
Ирина Рогова 29 March 2024, 01:24
Опоздала к началу. На мой взгляд, фильм может быть интересен любителям живописи. Потому что там и много полотен Боннара, и работа художника, и его… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Bonnard, Pierre and Marthe - trailer in russian
Bonnard, Pierre and Marthe Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more