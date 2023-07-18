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Poster of Smugglers
6.6
Smugglers - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Smugglers
6.6

Smugglers

, 2023
Milsu
South Korea / Action, Crime / 18+
Trailers
Poster of Smugglers
6.6
Smugglers - Dubbed trailer
Smugglers  Dubbed trailer

Cast

Kim Hye-soo
Kim Hye-soo
Jo Choon-ja
Lee Do-Goon
West coast gang
Yeom Jeong-a
Eom Jin-sook
Park Jeong-min
Park Jeong-min
Jang Do-ri
Kim Jong-soo
Kim Jong-soo
Lee Jang-choon
Zo In-sung
Supervisor Kwon
Ko Min-shi
Go Ok-boon
Yoon Dae-yeol
Envelope sailor
Jeong Do-won
One-eyed
Jung Jae-Won
Wangjin sailor
Director Ryu Seung-wan
Writer Ryu Seung-wan, Choi Cha-won, Kim Jung Youn
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2023
Online premiere 16 February 2024
World premiere 18 July 2023
Release date
14 December 2023 Russia Кино.Арт.Про
14 December 2023 Azerbaijan
14 December 2023 Bulgaria
26 July 2023 Indonesia
12 July 2024 Japan
14 December 2023 Kyrgyzstan
14 December 2023 Moldova
14 September 2023 Singapore NC16
26 July 2023 South Korea 15
28 July 2023 Taiwan
3 August 2023 Thailand
14 December 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $36,851,831
Production Filmmaker R&K
Also known as
Milsu, Smugglers, Contrabandistas, Kaçakçılar, Las contrabandistas de Guncheon, Les trafiquants, Những Kẻ Buôn Lậu, Szmuglerzy, Контрабандистки, 密輸 1970, 神鬼海底撈, 走私, 閨密盜賞團, อหังการ์ทีมปล้นประดาน้ำ

Film rating

6.6
Rate 13 votes
6.3 IMDb
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Updated 26 February 2026

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Smugglers - Dubbed trailer
Smugglers Dubbed trailer
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