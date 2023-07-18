Film details
Country
South Korea
Runtime
2 hours 9 minutes
Production year
2023
Online premiere
16 February 2024
World premiere
18 July 2023
Release date
|14 December 2023
|Russia
| Кино.Арт.Про
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|14 December 2023
|Azerbaijan
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|14 December 2023
|Bulgaria
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|26 July 2023
|Indonesia
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|12 July 2024
|Japan
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|14 December 2023
|Kyrgyzstan
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|14 December 2023
|Moldova
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|14 September 2023
|Singapore
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|NC16
|26 July 2023
|South Korea
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|15
|28 July 2023
|Taiwan
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|3 August 2023
|Thailand
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|14 December 2023
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$36,851,831
Production
Filmmaker R&K
Also known as
Milsu, Smugglers, Contrabandistas, Kaçakçılar, Las contrabandistas de Guncheon, Les trafiquants, Những Kẻ Buôn Lậu, Szmuglerzy, Контрабандистки, 密輸 1970, 神鬼海底撈, 走私, 閨密盜賞團, อหังการ์ทีมปล้นประดาน้ำ