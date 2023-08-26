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Poster of 3 days max
6.9
3 days max - Dubbed trailer
Kinoafisha Films 3 days max
6.9

3 days max

, 2023
3 jours max
France / Comedy / 18+
Trailers
Poster of 3 days max
6.9
3 days max - Dubbed trailer
3 days max  Dubbed trailer

Synopsis

The Grandmother of Ryane was kidnapped by a Mexican cartel and he has three days max to free her.

Cast

Tarek Boudali
Tarek Boudali
Rayane
Philippe Lacheau
Philippe Lacheau
Tony
Julien Arruti
Julien Arruti
Pierre
Marie-Anne Chazel
Marie-Anne Chazel
La mamie de Rayane
Élodie Fontan
Élodie Fontan
La femme des Services Secrets
José Garcia
José Garcia
Le Rat
Franck Gastambide
Franck Gastambide
Vanessa Guide
Vanessa Guide
Stéphanie
Reem Kherici
Reem Kherici
Linda, l'agent de la mamie de Rayane
Rossy de Palma
Rossy de Palma
Alba Suarez
Chantal Ladesou
Chantal Ladesou
La mère de Pierre
Director Tarek Boudali
Writer Tarek Boudali
Composer Maxime Desprez, Michaël Tordjman
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2023
Online premiere 25 April 2024
World premiere 26 August 2023
Release date
26 October 2023 Russia Global Film
26 October 2023 Azerbaijan 16+
25 October 2023 Belgium
29 December 2023 Bulgaria
11 April 2024 Czechia
25 October 2023 France TP
2 November 2023 Georgia R
7 December 2023 Hungary
26 October 2023 Kazakhstan 16+
26 October 2023 Kyrgyzstan 16+
26 October 2023 Moldova
22 February 2024 Montenegro
29 December 2023 Poland
4 July 2024 Portugal M/12
1 December 2023 Romania o.A.
22 February 2024 Serbia
17 May 2024 Spain 12
25 October 2023 Switzerland 10
29 December 2023 Tajikistan
8 August 2024 UAE TBC
2 November 2023 Ukraine
26 October 2023 Uzbekistan 16+
Budget €19,250,000
Worldwide Gross $15,152,854
Production Axel Films, StudioCanal, M6 Films
Also known as
3 jours max, Only 3 Days Left, 3 días máximo, Eszeveszett küldetés, Herói em 3 Dias, Kaldı 3 Gün, Kaldı Üç Gün, Superagent, SуперКопы: Миссия «Бабушка», Коп на драйві: Порятунок бабусі, Super polislər “nənə” missiyası, Tres días máximo, Суперкопы, 极限三日

Film rating

6.9
Rate 13 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 17 February 2026

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3 days max - Dubbed trailer
3 days max Dubbed trailer
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