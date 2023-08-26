Cast
Composer
Maxime Desprez, Michaël Tordjman Cast and Crew
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2023
Online premiere
25 April 2024
World premiere
26 August 2023
Release date
26 October 2023
Russia
Global Film
26 October 2023
Azerbaijan
16+
25 October 2023
Belgium
29 December 2023
Bulgaria
11 April 2024
Czechia
25 October 2023
France
TP
2 November 2023
Georgia
R
7 December 2023
Hungary
26 October 2023
Kazakhstan
16+
26 October 2023
Kyrgyzstan
16+
26 October 2023
Moldova
22 February 2024
Montenegro
29 December 2023
Poland
4 July 2024
Portugal
M/12
1 December 2023
Romania
o.A.
22 February 2024
Serbia
17 May 2024
Spain
12
25 October 2023
Switzerland
10
29 December 2023
Tajikistan
8 August 2024
UAE
TBC
2 November 2023
Ukraine
26 October 2023
Uzbekistan
16+
Budget
€19,250,000
Worldwide Gross
$15,152,854
Production
Axel Films, StudioCanal, M6 Films
Also known as
3 jours max, Only 3 Days Left, 3 días máximo, Eszeveszett küldetés, Herói em 3 Dias, Kaldı 3 Gün, Kaldı Üç Gün, Superagent, SуперКопы: Миссия «Бабушка», Коп на драйві: Порятунок бабусі, Super polislər “nənə” missiyası, Tres días máximo, Суперкопы, 极限三日
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