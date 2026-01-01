Cast
Olya Dvoretskaya
Self - Senior Police Lieutenant
Francis Biddle
Self - US Judge at Nuremberg
Francis Biddle
Self - US Judge at Nuremberg
Karl Dönitz
Self - Nuremberg Trial
Karl Dönitz
Self - Nuremberg Trial
Hans Frank
Self - Nuremberg Trial
Hans Frank
Self - Nuremberg Trial
Wilhelm Frick
Self - Nuremberg Trial
Wilhelm Frick
Self - Nuremberg Trial
Cast and Crew
Composer
Nikolai Korndorf
Film details
Country
USSR / Germany
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
1990
World premiere
1 September 1990
Production
Filmverlag der Autoren, Goskino, Mosfilm
Also known as
Tak zhit nelzya, So kann man nicht leben, Ei näin voi elää, On ne peut pas vivre comme ca, You Can't Live Like That, Так жити не можна, Так жить нельзя