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Poster of You Can't Live Like That
6.4
Kinoafisha Films You Can't Live Like That
6.4

You Can't Live Like That

, 1990
Tak zhit nelzya
USSR, Germany / Documentary / 18+
Poster of You Can't Live Like That
6.4

Synopsis

A film about the sociopolitical condition of the Soviet society at the end of the eighties.

Cast

Stanislav Govorukhin
Stanislav Govorukhin
Commentator
Maximilian Schell
Maximilian Schell
German Commentator
Alexander Nevzorov
Alexander Nevzorov
Self - Journalist
Olya Dvoretskaya
Self - Senior Police Lieutenant
Francis Biddle
Self - US Judge at Nuremberg
Francis Biddle
Self - US Judge at Nuremberg
Karl Dönitz
Self - Nuremberg Trial
Karl Dönitz
Self - Nuremberg Trial
Hans Frank
Self - Nuremberg Trial
Hans Frank
Self - Nuremberg Trial
Wilhelm Frick
Self - Nuremberg Trial
Wilhelm Frick
Self - Nuremberg Trial
Director Stanislav Govorukhin
Writer Stanislav Govorukhin
Composer Nikolai Korndorf
Cast and Crew

Film details

Country USSR / Germany
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1990
World premiere 1 September 1990
Release date
1 September 1990 Germany
Production Filmverlag der Autoren, Goskino, Mosfilm
Also known as
Tak zhit nelzya, So kann man nicht leben, Ei näin voi elää, On ne peut pas vivre comme ca, You Can't Live Like That, Так жити не можна, Так жить нельзя

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.3 IMDb
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