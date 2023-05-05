Cast
Bhumi Pednekar
Nivedita Singh
Sharib Hashmi
Chandan Singh
Jahnavi Soni
Santosh's sister
Rahul Dev Shetty
DGP Murli Menon
Cast and Crew
Director
Sudhir Mishra
Writer
Sudhir Mishra, Bhushan Kumar, Apurva Dhar Badgaiyan, Shiva Shankar Bajpai, Nisarg Mehta
Composer
Karel Antonín
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 2 minutes
Production year
2023
Online premiere
30 June 2023
World premiere
5 May 2023
Release date
|5 May 2023
|India
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|5 May 2023
|UAE
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|18TC
Production
Benaras Mediaworks, T-Series
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