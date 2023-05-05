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Poster of Afwaah
6.7
Kinoafisha Films Afwaah
6.7

Afwaah

, 2023
Afwaah
India / Drama, Thriller / 18+
Poster of Afwaah
6.7

Synopsis

Rahab - a top advertising professional and Nivi - a political heiress, find no place to hide as they get entangled in a vicious rumour created by the social media machinery.

Cast

Taapsee Pannu
Nawazuddin Siddiqui
Nawazuddin Siddiqui
Rahab Ahmed
Sumeet Vyas
Vicky Singh
Bhumi Pednekar
Nivedita Singh
Sharib Hashmi
Chandan Singh
T.J. Bhanu
Riya Rathod
Sumit Kaul
Sandeep Tomar
Eisha Chopra
Nandita
Jahnavi Soni
Santosh's sister
Rahul Dev Shetty
DGP Murli Menon
Rockey Raina
Krishan Bhargav
Imtiaz
Director Sudhir Mishra
Writer Sudhir Mishra, Bhushan Kumar, Apurva Dhar Badgaiyan, Shiva Shankar Bajpai, Nisarg Mehta
Composer Karel Antonín
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2023
Online premiere 30 June 2023
World premiere 5 May 2023
Release date
5 May 2023 India
5 May 2023 UAE 18TC
Production Benaras Mediaworks, T-Series
Also known as
Afwaah, Rumor, Rumores, Untitled Sudhir Mishra Film, Слухи

Film rating

6.7
Rate 13 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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