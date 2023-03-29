Cast
Hjörtur Jóhann Jónsson
Ingi
Heiddis Chadwick Hlynsdottir
Snædís
Gudmundur Thorvaldsson
Grímur
Steinþór Hróar Steinþórsson
Arnór
Anna Sigrún Fannarsdóttir
Lilja
Ásthildur Úa Sigurðardóttir
Anna
Cast and Crew
Director
Arró Stefánsson
Writer
Arró Stefánsson
Composer
Hekla Magnúsdóttir
Film details
Country
Iceland
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2023
Online premiere
21 October 2025
World premiere
29 March 2023
Release date
|31 March 2023
|Iceland
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|Unrated
Worldwide Gross
$19,537
Production
1801 Film Productions, 7 Stafir, Delirium
Also known as
Delirium, Maldição Eterna, Óráð, Wrath, 天咒之盒