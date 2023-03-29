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Poster of Hours
7.1
Kinoafisha Films Hours
7.1

Hours

, 2023
Óráð
Iceland / Horror / 18+
Poster of Hours
7.1

Synopsis

A young father is haunted by an evil force that threatens to tear his life apart after he finds a mysterious box inside his rental apartment where the previous guest killed himself.

Cast

Hjörtur Jóhann Jónsson
Ingi
Heiddis Chadwick Hlynsdottir
Snædís
Gudmundur Thorvaldsson
Grímur
Jóhann Sigurðarson
Egill
Steinþór Hróar Steinþórsson
Arnór
Helga Jónsdóttir
Auður
Kristbjörg Kjeld
Þóra
Anna Sigrún Fannarsdóttir
Lilja
Dóra Jóhannsdóttir
Helga
Ásthildur Úa Sigurðardóttir
Anna
Director Arró Stefánsson
Writer Arró Stefánsson
Composer Hekla Magnúsdóttir
Cast and Crew

Film details

Country Iceland
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2023
Online premiere 21 October 2025
World premiere 29 March 2023
Release date
31 March 2023 Iceland Unrated
Worldwide Gross $19,537
Production 1801 Film Productions, 7 Stafir, Delirium
Also known as
Delirium, Maldição Eterna, Óráð, Wrath, 天咒之盒

Film rating

7.1
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Updated 16 March 2023
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