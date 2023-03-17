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Poster of Phalana Abbayi Phalana Ammayi
6.4
Kinoafisha Films Phalana Abbayi Phalana Ammayi
6.4

Phalana Abbayi Phalana Ammayi

, 2023
Phalana Abbayi Phalana Ammayi
India / Drama, Family / 18+
Poster of Phalana Abbayi Phalana Ammayi
6.4

Synopsis

A heart warming romantic tale of Sanjay and Anupama from their teenage to their 28th year.

Cast

Naga Shaurya
Sanjay
Jamie-Lee Beacher
Pub Punter
Manoj Anand
Presentation Guest
Malvika Nair
Anupama
Sammy Jonas Heaney
Sammy Jonas Heaney
Jared
Sarah Lockett
Martha
Srinivas Avasarala
Megha Chowdhury
Harini Rao
Jamie Lambe
Bus passenger
Diya Jandu
Canteen Customer
Melvyn Rawlinson
Professor Anderson
Director Srinivas Avasarala, H. Mansingh
Writer Srinivas Avasarala
Composer Kalyani Malik, Vivek Sagar
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2023
World premiere 17 March 2023
Release date
17 March 2023 India UA
17 March 2023 UAE 18TC
Worldwide Gross $14,251
Production Audioxology, Dasari Productions, Lotus Film Company
Also known as
Phalana Abbayi Phalana Ammayi, Papa, Phalana Abbayi Phala, Phalana Abbayi Palana Ammayi, Palana Abbayi Palana Ammayi, Palana Abbai Phalana Ammai, Palana Abbayi Phalana Ammayi

Film rating

6.4
Rate 12 votes
4.9 IMDb
Updated 29 April 2025
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