Cast
Jamie-Lee Beacher
Pub Punter
Manoj Anand
Presentation Guest
Jamie Lambe
Bus passenger
Diya Jandu
Canteen Customer
Melvyn Rawlinson
Professor Anderson
Cast and Crew
Director
Srinivas Avasarala, H. Mansingh
Writer
Srinivas Avasarala
Composer
Kalyani Malik, Vivek Sagar
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 6 minutes
Production year
2023
World premiere
17 March 2023
Release date
|17 March 2023
|India
|
|UA
|17 March 2023
|UAE
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|18TC
Worldwide Gross
$14,251
Production
Audioxology, Dasari Productions, Lotus Film Company
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