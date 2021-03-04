ProductionCNN Films, Diamond Docs, Dorothy Street Pictures
Also known as
Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests, La cara oculta de los test de personalidad, Persona: A Verdade Por Trás dos Testes de Personalidade, Persona: Ciemna strona testów osobowości, Persona: Mračna istina iza testova ličnosti, Персона: Тёмная правда о психологических тестах
Film rating
5.6
Rate10 votes
5.6IMDb
Updated 6 February 2023
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