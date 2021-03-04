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Poster of Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests
5.6
Kinoafisha Films Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests
5.6

Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests

, 2021
Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests
USA / Documentary / 18+
Poster of Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests
5.6

Synopsis

A documentary exploring the history and growing dangers surrounding the seemingly innocuous Myers–Briggs personality test.

Cast

Kyle Behm
Self
Roland Behm
Self
Lydia X.Z. Brown
Self
Susan Cain
Self
Ben Dattner
Self
Jamaal Eggelston
Self
Merve Emre
Self
David Flemming
Self
Katherine Hughes
Self
Frank James
Self
Director Tim Travers Hawkins
Writer Tim Travers Hawkins, Mark Monroe
Composer Nainita Desai
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2021
Online premiere 4 March 2021
World premiere 4 March 2021
Production CNN Films, Diamond Docs, Dorothy Street Pictures
Also known as
Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests, La cara oculta de los test de personalidad, Persona: A Verdade Por Trás dos Testes de Personalidade, Persona: Ciemna strona testów osobowości, Persona: Mračna istina iza testova ličnosti, Персона: Тёмная правда о психологических тестах

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Updated 6 February 2023
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