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Poster of Chalard games goeng
7.6
Kinoafisha Films Chalard games goeng
7.6

Chalard games goeng

, 2017
Chalard games goeng
Thailand / Comedy, Crime, Drama / 18+
Poster of Chalard games goeng
7.6

Synopsis

Lynn, a brilliant student, after helping her friends to get the grades they need, develops the idea of starting a much bigger exam-cheating business.

Cast

Chutimon Chuengcharoensukying
Chutimon Chuengcharoensukying
Lynn
Eisaya Hosuwan
Grace
Chanon Santinatornkul
Bank
Thaneth Warakulnukroh
Thaneth Warakulnukroh
Lynn's father
Teeradon Supapunpinyo
Pat
Sarinrath Thomas
Headmistress
Ego Mikitas
STIC Supervisor
Pasin Kuansataporn
Tong
Sahajak Boonthanakit
Sahajak Boonthanakit
Pat's father
Kanjana Vinaipanid
Pat's mother
Writer Tanida Hantaweewatana, Vasudhorn Piyaromna, Nattawut Poonpiriya
Composer Vichaya Vatanasapt
Cast and Crew

Film details

Country Thailand
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2017
Online premiere 19 September 2023
World premiere 3 May 2017
Release date
13 October 2017 China
17 August 2017 Hong Kong IIA
23 August 2017 Indonesia
22 September 2018 Japan PG12
2 November 2017 South Korea
3 May 2017 Thailand 15
30 June 2017 USA PG-13
15 September 2017 Viet Nam
Budget 60,000,000 THB
Worldwide Gross $44,560,421
Production GDH 559, Jorkwang Films
Also known as
Chalard games goeng, Bad Genius, Bad Genius: Kiken-Na Tenzai-Tachi, Gênios do Mal, Mentes peligrosas, Thiên Tài Bất Hảo, Επικίνδυνα μυαλά, Плохой гений, バッド・ジーニアス　危険な天才たち, 出貓特攻隊, 坏天才, 天才枪手, 完美作弊, 模犯生, 高智商的作弊游戏, Sztuka Ściągania, ฉลาดเกมส์โกง, Bad Genius (2017), Злой гений

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 February 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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