Cast
Chanon Santinatornkul
Bank
Teeradon Supapunpinyo
Pat
Sarinrath Thomas
Headmistress
Ego Mikitas
STIC Supervisor
Kanjana Vinaipanid
Pat's mother
Cast and Crew
Writer
Tanida Hantaweewatana, Vasudhorn Piyaromna, Nattawut Poonpiriya
Composer
Vichaya Vatanasapt
Film details
Country
Thailand
Runtime
2 hours 10 minutes
Production year
2017
Online premiere
19 September 2023
World premiere
3 May 2017
Release date
|13 October 2017
|China
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|17 August 2017
|Hong Kong
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|IIA
|23 August 2017
|Indonesia
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|22 September 2018
|Japan
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|PG12
|2 November 2017
|South Korea
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|3 May 2017
|Thailand
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|15
|30 June 2017
|USA
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|PG-13
|15 September 2017
|Viet Nam
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Budget
60,000,000 THB
Worldwide Gross
$44,560,421
Production
GDH 559, Jorkwang Films
Also known as
Chalard games goeng, Bad Genius, Bad Genius: Kiken-Na Tenzai-Tachi, Gênios do Mal, Mentes peligrosas, Thiên Tài Bất Hảo, Επικίνδυνα μυαλά, Плохой гений, バッド・ジーニアス 危険な天才たち, 出貓特攻隊, 坏天才, 天才枪手, 完美作弊, 模犯生, 高智商的作弊游戏, Sztuka Ściągania, ฉลาดเกมส์โกง, Bad Genius (2017), Злой гений