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Poster of Go Brother!
6.4
Kinoafisha Films Go Brother!
6.4

Go Brother!

, 2018
Kuai ba wo ge dai zou
China / Comedy, Fantasy / 18+
Poster of Go Brother!
6.4

Synopsis

Shi Miao hates her brother Shi Fen. So, she makes a birthday wish: She wants her brother gone. However, she did not expect the wish come true.

Cast

Zhang Zifeng
Zhang Zifeng
Shi Miao
Sun Zeyuan
Zhen Kaixin
Fang Xiangrui
Peng Yuchang
Shi Fen
Zhao Jinmai
Miao Miaomiao
Yiran Zhou
Wan Sui
Guanyi Liu
Wan Xin
Hongbo Jiang
Shi Mother
Guangyu Xu
Shi Father
Linjing Jiang
Miao's Mother
Zihe Liu
Miao Father
Director Fen-fen Cheng
Writer Fen-fen Cheng, Xu Lü, You-Ling, Yue Zhao
Composer Owen Wang
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2018
World premiere 17 August 2018
Release date
23 August 2018 Australia
24 August 2018 Canada
17 August 2018 China
23 August 2018 New Zealand
22 February 2019 Turkey
24 August 2018 USA
Worldwide Gross $54,663,060
Production Wanda Media Co.
Also known as
Kuai ba wo ge dai zou, Go Brother!, 快把我哥帶走, Git Be Abi, Бързо отведете брат ми, Вперёд, брат!, 快把我哥带走, Take My Brother Away, Исчезни, брат!

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 25 December 2023
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