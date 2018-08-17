Cast
Linjing Jiang
Miao's Mother
Cast and Crew
Director
Fen-fen Cheng
Writer
Fen-fen Cheng, Xu Lü, You-Ling, Yue Zhao
Composer
Owen Wang
Film details
Country
China
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2018
World premiere
17 August 2018
Release date
|23 August 2018
|Australia
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|24 August 2018
|Canada
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|17 August 2018
|China
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|23 August 2018
|New Zealand
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|22 February 2019
|Turkey
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|24 August 2018
|USA
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Worldwide Gross
$54,663,060
Production
Wanda Media Co.
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