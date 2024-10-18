After his home is conquered by the tyrannical emperors who now lead Rome, Lucius is forced to enter the Colosseum and must look to his past to find strength to return the glory of Rome to its people.
|23 November 2024
|Russia
|14 November 2024
|Argentina
|14 November 2024
|Australia
|MA 15+
|15 November 2024
|Azerbaijan
|23 November 2024
|Belarus
|13 November 2024
|Belgium
|14 November 2024
|Brazil
|16
|15 November 2024
|Bulgaria
|22 November 2024
|Canada
|22 November 2024
|China
|14 November 2024
|Colombia
|21 November 2024
|Croatia
|o.A.
|15 November 2024
|Czechia
|14 November 2024
|Dominican Republic
|14 November 2024
|Ecuador
|13 November 2024
|Estonia
|15 November 2024
|Finland
|Tulossa
|13 November 2024
|France
|16
|14 November 2024
|Georgia
|R
|14 November 2024
|Germany
|16
|15 November 2024
|Great Britain
|15
|14 November 2024
|Greece
|14 November 2024
|Hong Kong
|III
|21 November 2024
|Hungary
|15 November 2024
|Iceland
|Unrated
|15 November 2024
|India
|13 November 2024
|Indonesia
|17+
|15 November 2024
|Ireland
|15A
|14 November 2024
|Israel
|14 November 2024
|Italy
|T
|15 November 2024
|Japan
|14 November 2024
|Kazakhstan
|15 November 2024
|Kyrgyzstan
|15 November 2024
|Latvia
|22 November 2024
|Lithuania
|N
|14 November 2024
|Macao
|D
|14 November 2024
|Malaysia
|18PA
|14 November 2024
|Mexico
|B-15
|15 November 2024
|Moldova
|14 November 2024
|Montenegro
|o.A.
|14 November 2024
|Netherlands
|16
|14 November 2024
|New Zealand
|R16
|4 December 2024
|Philippines
|R-16
|15 November 2024
|Poland
|14 November 2024
|Portugal
|21 November 2024
|Puerto Rico
|R
|15 November 2024
|Romania
|N/A
|14 November 2024
|Serbia
|o.A.
|14 November 2024
|Singapore
|M18
|14 November 2024
|Slovakia
|15
|15 November 2024
|South Africa
|16
|13 November 2024
|South Korea
|19
|15 November 2024
|Spain
|14 November 2024
|Sweden
|13 November 2024
|Switzerland
|15 November 2024
|Taiwan, Province of China
|15+
|15 November 2024
|Tajikistan
|14 November 2024
|Thailand
|15
|15 November 2024
|Turkey
|16+
|14 November 2024
|UAE
|TBC
|15 November 2024
|USA
|14 November 2024
|Ukraine
|16+
|15 November 2024
|Uzbekistan
|15 November 2024
|Viet Nam
|21 November 2024
|Virgin Islands (U.S.)
|R