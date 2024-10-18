Menu
Gladiator 2

Gladiator 2

Gladiator 2 18+
Going 445
Not going 14

Synopsis

After his home is conquered by the tyrannical emperors who now lead Rome, Lucius is forced to enter the Colosseum and must look to his past to find strength to return the glory of Rome to its people.

Gladiator 2 - trailer 2
Gladiator 2  trailer 2
Country USA
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2024
Online premiere 23 December 2024
World premiere 18 October 2024
Release date
23 November 2024 Russia
14 November 2024 Argentina
14 November 2024 Australia MA 15+
15 November 2024 Azerbaijan
23 November 2024 Belarus
13 November 2024 Belgium
14 November 2024 Brazil 16
15 November 2024 Bulgaria
22 November 2024 Canada
22 November 2024 China
14 November 2024 Colombia
21 November 2024 Croatia o.A.
15 November 2024 Czechia
14 November 2024 Dominican Republic
14 November 2024 Ecuador
13 November 2024 Estonia
15 November 2024 Finland Tulossa
13 November 2024 France 16
14 November 2024 Georgia R
14 November 2024 Germany 16
15 November 2024 Great Britain 15
14 November 2024 Greece
14 November 2024 Hong Kong III
21 November 2024 Hungary
15 November 2024 Iceland Unrated
15 November 2024 India
13 November 2024 Indonesia 17+
15 November 2024 Ireland 15A
14 November 2024 Israel
14 November 2024 Italy T
15 November 2024 Japan
14 November 2024 Kazakhstan
15 November 2024 Kyrgyzstan
15 November 2024 Latvia
22 November 2024 Lithuania N
14 November 2024 Macao D
14 November 2024 Malaysia 18PA
14 November 2024 Mexico B-15
15 November 2024 Moldova
14 November 2024 Montenegro o.A.
14 November 2024 Netherlands 16
14 November 2024 New Zealand R16
4 December 2024 Philippines R-16
15 November 2024 Poland
14 November 2024 Portugal
21 November 2024 Puerto Rico R
15 November 2024 Romania N/A
14 November 2024 Serbia o.A.
14 November 2024 Singapore M18
14 November 2024 Slovakia 15
15 November 2024 South Africa 16
13 November 2024 South Korea 19
15 November 2024 Spain
14 November 2024 Sweden
13 November 2024 Switzerland
15 November 2024 Taiwan, Province of China 15+
15 November 2024 Tajikistan
14 November 2024 Thailand 15
15 November 2024 Turkey 16+
14 November 2024 UAE TBC
15 November 2024 USA
14 November 2024 Ukraine 16+
15 November 2024 Uzbekistan
15 November 2024 Viet Nam
21 November 2024 Virgin Islands (U.S.) R
Budget $250,000,000
Worldwide Gross $462,180,717
Production Paramount Pictures, Scott Free Productions, Red Wagon Films
Also known as
Gladiator II, Gladiador II, Gladiator 2, Гладиатор II, Gladiaator II, Gladiateur II, Gladiátor II, Gladiátor II., Gladiatorius 2, Gladiators II, Gladiatorul II, GladIIator, Gladijator II, Gladyatör II, Il gladiatore II, Qladiator 2, Võ Sĩ Giác Đấu 2, Μονομάχος 2, Μονομάχος II, Гладијатор 2, Гладіатор ІІ, Гладыятар II, ग्लैडियेटर 2, グラディエーターII 英雄を呼ぶ声, 神鬼戰士Ⅱ, 角斗士2
Director
Ridley Scott
Ridley Scott
Cast
Paul Mescal
Paul Mescal
Spencer Treat Clark
Spencer Treat Clark
Pedro Pascal
Pedro Pascal
Denzel Washington
Denzel Washington
Connie Nielsen
Connie Nielsen
Cast and Crew

Film rating

7.4
Rate 106 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1134 In the Action genre  244 In the Adventure genre  249 In the Drama genre  530 In films of USA  701
Film Reviews
Киноафиша.инфо 22 November 2024, 19:06
Шлем 😁
Максим Антонов 13 November 2024, 18:17
За поганый рэп в трейлере ставлю фильму 1 балл
Film Trailers All trailers
Gladiator 2 - trailer 2
Gladiator 2 Trailer 2
Gladiator 2 - trailer
Gladiator 2 Trailer
Stills
