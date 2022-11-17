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Poster of Poetas
7.3
Kinoafisha Films Poetas
7.3

Poetas

, 2022
Poetas
Latvia / History, Drama / 18+
Poster of Poetas
7.3

Cast

Donatas Želvys
Kostas
Indrė Patkauskaitė
Jule
Martynas Nedzinskas
Eduardas
Dainius Gavenonis
Tauras
Paulius Markevicius
Partisan Voveris
Vidas Petkevičius
School head-master
Vidmantas Fijalkauskas
Lieutenant-colonel
Artiom Rybakov
Major
Andrius Darela
Lieutenant
Maksim Tuchvatulin
Soviet colaborator Anatolijus
Director Giedrius Tamoševičius
Writer Vytautas V. Landsbergis, Giedrius Tamoševičius
Composer Saulius Urbanavicius
Cast and Crew

Film details

Country Latvia
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2022
World premiere 17 November 2022
Release date
16 February 2023 Lithuania N
Budget €1,000,000
Worldwide Gross $299,065
Production Studija A Propos
Also known as
Poetas, The Poet, Dzejnieks, Luuletaja

Film rating

7.3
Rate 14 votes
7.2 IMDb
Updated 4 September 2023
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