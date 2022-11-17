Cast
Martynas Nedzinskas
Eduardas
Paulius Markevicius
Partisan Voveris
Vidmantas Fijalkauskas
Lieutenant-colonel
Andrius Darela
Lieutenant
Maksim Tuchvatulin
Soviet colaborator Anatolijus
Cast and Crew
Director
Giedrius Tamoševičius
Writer
Vytautas V. Landsbergis, Giedrius Tamoševičius
Composer
Saulius Urbanavicius
Film details
Country
Latvia
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2022
World premiere
17 November 2022
Release date
|16 February 2023
|Lithuania
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|N
Budget
€1,000,000
Worldwide Gross
$299,065
Production
Studija A Propos
Also known as
Poetas, The Poet, Dzejnieks, Luuletaja