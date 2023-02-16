Menu
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 5.5
7 posters
Inside

Inside

Inside 18+
Synopsis

Nemo, an art thief, becomes trapped in a New York penthouse after his heist doesn’t go as planned. Locked inside with nothing but priceless works of art, he must use all his cunning and invention to survive.
Inside - trailer
Inside  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2023
Online premiere 9 March 2023
World premiere 16 February 2023
Release date
17 March 2023 Austria
15 March 2023 Belgium
15 March 2023 Denmark 15
18 October 2023 France
16 March 2023 Germany
9 March 2023 Greece
10 March 2023 India
9 March 2023 Netherlands 16
10 March 2023 USA
MPAA R
Worldwide Gross $1,003,067
Production A Private View, Bord Cadre Films, Ekome
Also known as
Inside, Dentro, À l'intérieur, Bent, Enfermé, İçeride, Înăuntru, Kunst bleibt für immer, В капан, Внутри, Всередині, 内部, 印賽德, 坐困愁屋, 笼中之鸟
Director
Vasilis Katsoupis
Cast
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Gene Bervoets
Eliza Stuyck
Josia Krug
Vincent Eaton
Cast and Crew
Film rating

6.4
13 votes
5.5 IMDb
Quotes
Nemo [writing on the wall] As a gesture of thanks for your hospitality, I've saved three things of yours from destruction. I lived in your place only a short time. For you, it was a home. For me, it was a cage. I'm sorry if I destroyed it, but maybe it needed to be destroyed. After all, there's no creation without destruction.
Film Trailers All trailers
Inside - trailer
Inside Trailer
Stills
