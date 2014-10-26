Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Trippel Trappel Dierensinterklaas
1 poster
Kinoafisha Films Trippel Trappel Dierensinterklaas

Trippel Trappel Dierensinterklaas

Trippel Trappel Dierensinterklaas 18+
Напомним о выходе в прокат
Trippel Trappel Dierensinterklaas - trailer in russian
Trippel Trappel Dierensinterklaas  trailer in russian
Country Netherlands / Belgium
Runtime 1 hour 5 minutes
Production year 2014
World premiere 26 October 2014
Release date
1 December 2022 Russia Ten Letters
26 October 2014 Belgium
8 December 2022 Kazakhstan 6+
8 December 2022 Kyrgyzstan
26 October 2014 Netherlands
8 December 2022 Uzbekistan 0+
Budget €1,800,000
Worldwide Gross $626,438
Production il Luster Productions, Vivi Film, Katholieke Radio Omroep (KRO)
Also known as
Trippel Trappel Dierensinterklaas, Triple Trouble, Kribinal-krabinal kingijahile, La course aux cadeaux, Święty Mikołaj dla wszystkich, Новогодний переполох
Director
Albert 't Hooft
Paco Vink
Cast
Bartho Braat
Jason Kesser
Hans Somers
Reinder van der Naalt
Cast and Crew

Cartoon rating

6.7
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Trippel Trappel Dierensinterklaas - trailer in russian
Trippel Trappel Dierensinterklaas Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more