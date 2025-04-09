Menu
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 6.4
The Conjuring: Last Rites

The Conjuring: Last Rites

The Conjuring: Last Rites
Synopsis

Paranormal investigators Ed and Lorraine Warren take on one last terrifying case involving mysterious entities they must confront.

The Conjuring: Last Rites - trailer
The Conjuring: Last Rites  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2025
World premiere 9 April 2025
Release date
11 September 2025 Russia
4 September 2025 Argentina
4 September 2025 Australia
5 September 2025 Austria
4 September 2025 Azerbaijan
4 September 2025 Bahrain
4 September 2025 Bolivia
4 September 2025 Brazil
5 September 2025 Bulgaria
4 September 2025 Cambodia
5 September 2025 Canada 14A
4 September 2025 Chile 14
4 September 2025 Colombia
4 September 2025 Costa Rica
4 September 2025 Croatia o.A.
4 September 2025 Cyprus
4 September 2025 Czechia
4 September 2025 Denmark
3 September 2025 Egypt
4 September 2025 El Salvador
5 September 2025 Estonia
5 September 2025 Finland K-16
10 September 2025 France
4 September 2025 Georgia R
4 September 2025 Germany
5 September 2025 Ghana
5 September 2025 Great Britain
4 September 2025 Greece K15
4 September 2025 Guatemala
4 September 2025 Honduras
4 September 2025 Hong Kong
4 September 2025 Hungary
4 September 2025 Iceland 16 year age limit
5 September 2025 India
3 September 2025 Indonesia
5 September 2025 Ireland 16
4 September 2025 Israel
4 September 2025 Italy
17 October 2025 Japan
4 September 2025 Kazakhstan 18+
4 September 2025 Kuwait
4 September 2025 Kyrgyzstan 16+
5 September 2025 Latvia (none)
4 September 2025 Lebanon
5 September 2025 Lithuania
4 September 2025 Mexico
4 September 2025 Moldova N 16
4 September 2025 Montenegro o.A.
4 September 2025 Netherlands 16
4 September 2025 New Zealand
4 September 2025 Nicaragua
5 September 2025 Nigeria
5 September 2025 Pakistan
4 September 2025 Panama
4 September 2025 Peru
3 September 2025 Philippines
5 September 2025 Poland
9 April 2025 Portugal
4 September 2025 Puerto Rico R
4 September 2025 Qatar
5 September 2025 Romania
11 September 2025 Saudi Arabia
4 September 2025 Serbia o.A.
4 September 2025 Singapore
4 September 2025 Slovakia 15
4 September 2025 Slovenia
5 September 2025 South Africa
3 September 2025 South Korea
5 September 2025 Spain
5 September 2025 Sweden
4 September 2025 Switzerland
4 September 2025 Taiwan, Province of China
4 September 2025 Thailand
5 September 2025 Turkey
4 September 2025 UAE 18TC
5 September 2025 USA 16
4 September 2025 Ukraine
4 September 2025 Uruguay
4 September 2025 Uzbekistan
4 September 2025 Venezuela
4 September 2025 Viet Nam
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $372,927,124
Production Atomic Monster, New Line Cinema, Quebec Film and Television Tax Credit
Also known as
The Conjuring: Last Rites, El conjuro 4: Últimos ritos, Conjuring 4: Das letzte Kapitel, El Conjuro 4: Los Ultimos Ritos, Prizivanje: Poslednji Obredi, Заклятие 4: Последний обряд, Ám Ảnh Kinh Hoàng: Nghi Lễ Cuối Cùng, Cadu 4: Son Ayin, Conjuring: L'heure du jugement, Démonok között: Utolsó rítusok, Expediente Warren: El último rito, Invocação do Mal 4: O Último Ritual, Išvarymas 4: Paskutinės apeigos, Kirottu 4: Viimeiset riitit, Korku Seansı 4: Son Ayin, Kurja kutsumine 4, La Conjuration: Derniers rites, Le'za'men et Ha'Ro'ah 4: Ha'Perek Ha'Akharon, Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, Obecność: Ostatnie obrzędy, Priklicano zlo 4: Poslednji obredi, The Conjuring 4, The Conjuring 4: Extrema-Unção, The Conjuring: De sidste ritualer, Traind printre demoni: Ultima spovedanie, V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie, Το κάλεσμα 4: Τελευταία τελετουργία, Заклятие 4. Последний обряд, Закляття 4: Останній обряд, Призивање: Последњи Обреди, द कोन्जूरिंग: लास्ट राइट्स, 厲陰宅：最終聖事, 死霊館　最後の儀式, 詭屋驚凶實錄4：最後的儀式
Director
Michael Chaves
Michael Chaves
Cast
Patrick Wilson
Patrick Wilson
Vera Farmiga
Vera Farmiga
Madison Lawlor
Madison Lawlor
Mia Tomlinson
Mia Tomlinson
Ben Hardy
Ben Hardy
Cast and Crew
Film rating

7.7

7.7
62 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  631 In the Horror genre  27 In films of USA  394
Almaz Sinema Altufevskiy
19:00 from 380 ₽ 21:25 from 380 ₽
Atlantis Kino
19:25 22:00 from 750 ₽ 00:35 from 750 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
User 12 December 2022, 18:44
Жду фильм
amchuk00 11 September 2025, 07:12
Когда выйдет в прокат, подскажите пожалуйста:)
Film Trailers All trailers
The Conjuring: Last Rites - trailer
The Conjuring: Last Rites Trailer
The Conjuring: Last Rites - teaser-trailer
The Conjuring: Last Rites Teaser-trailer
Stills

«The Conjuring: Last Rites» now playing

Almaz Sinema Altufevskiy g. Moskva, Altufevskoe shosse, 8, TRTs «Altufevskiy»
2D
19:00 from 380 ₽ 21:25 from 380 ₽
Atlantis Kino g. Moskva, Varshavskoe shosse, 160, TRTs «Galereya Atlantis»
2D
19:25 22:00 from 750 ₽ 00:35 from 750 ₽
KINOgrad g. Moskovskiy, ul. Habarova, 2, TRK «Novomoskovskiy»
2D
19:15 21:40
All showtimes and tickets
