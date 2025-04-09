Paranormal investigators Ed and Lorraine Warren take on one last terrifying case involving mysterious entities they must confront.
|11 September 2025
|Russia
|4 September 2025
|Argentina
|4 September 2025
|Australia
|5 September 2025
|Austria
|4 September 2025
|Azerbaijan
|4 September 2025
|Bahrain
|4 September 2025
|Bolivia
|4 September 2025
|Brazil
|5 September 2025
|Bulgaria
|4 September 2025
|Cambodia
|5 September 2025
|Canada
|14A
|4 September 2025
|Chile
|14
|4 September 2025
|Colombia
|4 September 2025
|Costa Rica
|4 September 2025
|Croatia
|o.A.
|4 September 2025
|Cyprus
|4 September 2025
|Czechia
|4 September 2025
|Denmark
|3 September 2025
|Egypt
|4 September 2025
|El Salvador
|5 September 2025
|Estonia
|5 September 2025
|Finland
|K-16
|10 September 2025
|France
|4 September 2025
|Georgia
|R
|4 September 2025
|Germany
|5 September 2025
|Ghana
|5 September 2025
|Great Britain
|4 September 2025
|Greece
|K15
|4 September 2025
|Guatemala
|4 September 2025
|Honduras
|4 September 2025
|Hong Kong
|4 September 2025
|Hungary
|4 September 2025
|Iceland
|16 year age limit
|5 September 2025
|India
|3 September 2025
|Indonesia
|5 September 2025
|Ireland
|16
|4 September 2025
|Israel
|4 September 2025
|Italy
|17 October 2025
|Japan
|4 September 2025
|Kazakhstan
|18+
|4 September 2025
|Kuwait
|4 September 2025
|Kyrgyzstan
|16+
|5 September 2025
|Latvia
|(none)
|4 September 2025
|Lebanon
|5 September 2025
|Lithuania
|4 September 2025
|Mexico
|4 September 2025
|Moldova
|N 16
|4 September 2025
|Montenegro
|o.A.
|4 September 2025
|Netherlands
|16
|4 September 2025
|New Zealand
|4 September 2025
|Nicaragua
|5 September 2025
|Nigeria
|5 September 2025
|Pakistan
|4 September 2025
|Panama
|4 September 2025
|Peru
|3 September 2025
|Philippines
|5 September 2025
|Poland
|9 April 2025
|Portugal
|4 September 2025
|Puerto Rico
|R
|4 September 2025
|Qatar
|5 September 2025
|Romania
|11 September 2025
|Saudi Arabia
|4 September 2025
|Serbia
|o.A.
|4 September 2025
|Singapore
|4 September 2025
|Slovakia
|15
|4 September 2025
|Slovenia
|5 September 2025
|South Africa
|3 September 2025
|South Korea
|5 September 2025
|Spain
|5 September 2025
|Sweden
|4 September 2025
|Switzerland
|4 September 2025
|Taiwan, Province of China
|4 September 2025
|Thailand
|5 September 2025
|Turkey
|4 September 2025
|UAE
|18TC
|5 September 2025
|USA
|16
|4 September 2025
|Ukraine
|4 September 2025
|Uruguay
|4 September 2025
|Uzbekistan
|4 September 2025
|Venezuela
|4 September 2025
|Viet Nam