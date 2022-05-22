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Poster of Syk Pike
7.3
Kinoafisha Films Syk Pike
7.3

Syk Pike

, 2022
Syk pike
Norway, Sweden / Comedy, Drama / 18+
Poster of Syk Pike
7.3

Synopsis

Increasingly overshadowed by her boyfriend's recent rise to fame as a contemporary artist creating sculptures from stolen furniture, Signe hatches a vicious plan to reclaim her rightfully deserved attention within the milieu of Oslo's cultural elite.

Cast

Sarah Francesca Brænne
Emma
Anders Danielsen Lie
Anders Danielsen Lie
Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen
Yngve
Steinar Klouman Hallert
Stian
Andrea Bræin Hovig
Andrea Bræin Hovig
Lisa
Kristine Kujath Thorp
Kristine Kujath Thorp
Signe
Eirik Sæther
Thomas
Fanny Vaager
Marte
Ingrid Vollan
Beate
Frida Natland
Nora
Guri Hagen Glans
Kristina
Director Kristoffer Borgli
Writer Kristoffer Borgli
Composer Turns
Cast and Crew

Film details

Country Norway / Sweden
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 July 2022
World premiere 22 May 2022
Release date
6 April 2023 Belgium
16 February 2023 Czechia
30 September 2022 Estonia
12 April 2023 France
23 March 2023 Germany
10 March 2023 Great Britain
14 September 2023 Greece
5 October 2023 Italy
10 November 2022 Lithuania N16
6 April 2023 Luxembourg
6 April 2023 Netherlands
30 September 2022 Norway
30 June 2023 Romania
16 February 2023 Slovakia 15
12 January 2023 South Korea
10 March 2023 Spain
30 June 2023 Sweden 11
7 July 2023 Taiwan 15+
24 November 2022 Thailand
8 June 2023 Ukraine
Worldwide Gross $1,108,721
Production Oslo Pictures, Garage Film International, Film i Väst
Also known as
Syk pike, Sick of Myself, Chất độc của sự nổi tiếng, Chora na siebie, Doente de Mim Mesma, Enferma De Mí, İlgi Manyağı, Iseendast kõrini, Pati sev piegriezusies, Rosszul vagyok magamtól, Σιχάθηκα τον εαυτό μου, Мене від себе верне, Писна ми от мен, Тошнит от себя, Хворая дзяўчына, 식 오브 마이셀프, シック・オブ・マイセルフ, 厌恶自己, 受够了自己, 我恨我自己, 病上癮, #시그네, ซิค ออฟ มายเซลฟ์, Sick of Myself: Chất độc của sự nổi tiếng

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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