Poster of Ejen Ali the Movie
1 poster
Kinoafisha Films Ejen Ali the Movie

Ejen Ali the Movie

Ejen Ali the Movie 18+
Country Malaysia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2019
Online premiere 30 September 2025
World premiere 28 November 2019
Release date
1 January 2020 Indonesia SU
28 November 2019 Malaysia U
28 November 2019 Singapore PG
21 July 2020 Viet Nam
Production Wau Animation, Primeworks Studios, Malaysia Digital Economy Corporation
Also known as
Ejen Ali the Movie, Ejen Ali: The Movie, Agent Ali the Movie, Agent Ali: Film, Agent Ali: Le Film, Bộ Phim Về Ejen Ali
Director
Muhammad Usamah Zaid
Cast
Amir Bamer
Sunita Iliya
Shafiq Isa
Abu Shafian Abd Hamid
Cast and Crew

Cartoon rating

8.0
Rate 10 votes
8 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
