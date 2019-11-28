Ejen Ali the Movie
Ejen Ali the Movie
18+
Country
Malaysia
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2019
Online premiere
30 September 2025
World premiere
28 November 2019
Release date
|1 January 2020
|Indonesia
|
|SU
|28 November 2019
|Malaysia
|
|U
|28 November 2019
|Singapore
|
|PG
|21 July 2020
|Viet Nam
|
|
Production
Wau Animation, Primeworks Studios, Malaysia Digital Economy Corporation
Also known as
Ejen Ali the Movie, Ejen Ali: The Movie, Agent Ali the Movie, Agent Ali: Film, Agent Ali: Le Film, Bộ Phim Về Ejen Ali