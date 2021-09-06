Menu
IMDb Rating: 5.8
Rate
Country Italy / France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2021
Online premiere 17 November 2022
World premiere 6 September 2021
Release date
13 October 2022 Russia ПилотКино 18+
13 September 2021 Italy
2 November 2023 Ukraine
Worldwide Gross $16,804
Production La Onda Production, Ascent Film, Nightswim
Also known as
Una relazione, With or Without You, Sinuga või sinuta, Veled vagy nélküled, Z tobą czy bez ciebie, Любовь: Инструкция по расставанию, Розставання по-італійськи, 愛情停損點
Director
Stefano Sardo
Stefano Sardo
Cast
Guido Caprino
Guido Caprino
Elena Radonicich
Elena Radonicich
Alessandro Giallocosta
Alessandro Giallocosta
Libero De Rienzo
Libero De Rienzo
Francesca Chillemi
Francesca Chillemi
Cast and Crew
Film rating

5.9
14 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Trailers
Una relazione - trailer in russian
Una relazione Trailer in russian
