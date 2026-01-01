Menu
Films
Im Westen nichts Neues
Im Westen nichts Neues Awards
Awards and nominations of Im Westen nichts Neues 2022
Academy Awards, USA 2023
Best Achievement in Production Design
Winner
Best Achievement in Cinematography
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Best International Feature Film
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Sound
Nominee
Best Achievement in Makeup and Hairstyling
Nominee
Best Achievement in Makeup and Hairstyling
Nominee
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Golden Globes, USA 2023
Best Foreign Film
Nominee
BAFTA Awards 2023
Best Film
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Director
Winner
Best Cinematography
Winner
Best Sound
Winner
Original Score
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Winner
Best Supporting Actor
Nominee
Best Costume Design
Nominee
Best Editing
Nominee
Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
Best Make Up & Hair
Nominee
Best Casting
Nominee
Best Production Design
Nominee
