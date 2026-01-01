Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Im Westen nichts Neues Im Westen nichts Neues Awards

Awards and nominations of Im Westen nichts Neues 2022

Academy Awards, USA 2023 Academy Awards, USA 2023
Best Achievement in Production Design
Winner
Best Achievement in Cinematography
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Best International Feature Film
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Sound
Nominee
 Best Achievement in Makeup and Hairstyling
Nominee
 Best Achievement in Makeup and Hairstyling
Nominee
 Best Achievement in Visual Effects
Nominee
 Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Foreign Film
Nominee
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
Best Film
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Director
Winner
Best Cinematography
Winner
Best Sound
Winner
Original Score
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Winner
Best Supporting Actor
Nominee
 Best Costume Design
Nominee
 Best Editing
Nominee
 Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
 Best Make Up & Hair
Nominee
 Best Casting
Nominee
 Best Production Design
Nominee
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Diabolic
Diabolic
2025, Australia, Horror
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Za Palycha! 2
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
CrazyMinded
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
Traction Park Massacre
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more