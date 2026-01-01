Menu
Poster of Pobeda na Pravoberezhnoy Ukraine i izgnanie nemetsikh zakhvatchikov za predely ukrainskikh sovietskikh zemel
1 poster
Kinoafisha Films Pobeda na Pravoberezhnoy Ukraine i izgnanie nemetsikh zakhvatchikov za predely ukrainskikh sovietskikh zemel

Pobeda na Pravoberezhnoy Ukraine i izgnanie nemetsikh zakhvatchikov za predely ukrainskikh sovietskikh zemel

Pobeda na Pravoberezhnoy Ukraine i izgnanie nemetsikh zakhvatchikov za predely ukrainskikh sovietskikh zemel 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USSR
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 1945
World premiere 1 April 1945
Release date
1 April 1945 Russia
Production Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio), Tsentralnaya Studiya Dokumentalnikh Filmov (TsSDF)
Also known as
Pobeda na Pravoberezhnoy Ukraine i izgnanie nemetsikh zakhvatchikov za predely ukrainskikh sovietskikh zemel, Victory on the Right Bank Ukraine, Victory on the Right-Bank Ukraine and the Expulsion of the German Invaders from the Boundaries of the Ukrainian Soviet Lands, Vittoria sulla riva destra dell'Ucraina e cacciata degli aggressori tedeschi fuori dei confini dell'Ucraina sovietica, Zwycięstwo na prawobrzeżnej Ukrainie, Победа на Правобережной Украине, Победа на Правобережной Украине и изгнание немецких захватчиков за пределы украинских советских земель
Director
Alexander Dovzhenko
Yuliya Solntseva
Cast and Crew
Film rating

6.9
Rate 10 votes
7 IMDb
