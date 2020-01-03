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Poster of Patients of a Saint
4.8
Patients of a Saint - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Patients of a Saint
4.8

Patients of a Saint

, 2020
Patients of a Saint
Great Britain / Horror / 18+
Trailers
Poster of Patients of a Saint
4.8
Patients of a Saint - Dubbed trailer
Patients of a Saint  Dubbed trailer

Cast

Gabz Barker
Gabz Barker
Stone's Mother
Raymond Bethley
Raymond Bethley
Officer Woodhouse
Anastasia Borodina
Sarah Brazier
Jess Chanliau
Stone
Meg Alexandra
Chloe
Kate Bell
Dr. Bragg
Leon Black
Officer Darnell
Francesca Cherruault
Stringer
Tom Clegg
Patient Zero
Christopher Dunn
Father Kitsell
Jane Garda
Warden Crowe
Director Russell Owen
Writer Matthew J. Gunn, Russell Owen
Composer Simon Porter
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2020
Online premiere 3 January 2020
World premiere 3 January 2020
Release date
18 August 2022 Russia Кинологистика
25 August 2022 Kazakhstan 16+
25 August 2022 Kyrgyzstan 16+
2 July 2020 South Korea
28 February 2020 Viet Nam
Worldwide Gross $695,501
Production Golden Crab Film Production, Nubian Film Production
Also known as
Patients of a Saint, Manicomio del terror, Inmate Zero, Azizler Hapishanesi, Kinnipeetav null, Thí Nghiệm Xác Sống, Więzień zero, Нулевой заключенный, エクスペリメント・アット・セントレオナルズ女子刑務所, 大監獄行動, 屍虐實驗室, 零号犯人

Film rating

4.8
Rate 14 votes
4.3 IMDb
Updated 8 July 2025

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Patients of a Saint - Dubbed trailer
Patients of a Saint Dubbed trailer
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