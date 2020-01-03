Film details
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2020
Online premiere
3 January 2020
World premiere
3 January 2020
Release date
|18 August 2022
|Russia
| Кинологистика
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|25 August 2022
|Kazakhstan
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|16+
|25 August 2022
|Kyrgyzstan
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|16+
|2 July 2020
|South Korea
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|28 February 2020
|Viet Nam
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Worldwide Gross
$695,501
Production
Golden Crab Film Production, Nubian Film Production
Also known as
Patients of a Saint, Manicomio del terror, Inmate Zero, Azizler Hapishanesi, Kinnipeetav null, Thí Nghiệm Xác Sống, Więzień zero, Нулевой заключенный, エクスペリメント・アット・セントレオナルズ女子刑務所, 大監獄行動, 屍虐實驗室, 零号犯人