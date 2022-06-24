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5.8
Kinoafisha Films Yor-yor
5.8

Yor-yor

, 1964
Gde ty, moya Zulfiya?
Uzbekistan / Comedy, Drama / 18+
5.8

Cast

Saib Khodzhayev
Saib Akhmedzhanov
Bakhtiyor Ikhtiyarov
Bakhtiyar
Onakhon Tadzhybayeva
Razzak Khamrayev
Kurbanov
Shukur Burkhanov
Mayor
Gani Agzamov
Militiaman
Tursunoi Dzhaffarova
Bakhtiyar's mother
S. Ikramov
N. Ishmukhamedov
Galia Ismailova
Dancer
Director Ali Khamraev
Writer Rachmat Faysi
Composer Aleksandr Malakhov
Cast and Crew

Film details

Country Uzbekistan
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 1964
World premiere 7 June 1965
Release date
7 June 1965 USSR
Production Uzbekfilm
Also known as
Gde ty, moya Zulfiya?, Where Are You, My Zulfiya, Where Are You, My Zulfiya?, Wo bist Du, meine Sulfija?, Где ты, моя Зульфия?, ズルフィーヤはどこ？, Yor-yor

Film rating

5.8
Rate 15 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 24 June 2022
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