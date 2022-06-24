Cast
Saib Khodzhayev
Saib Akhmedzhanov
Bakhtiyor Ikhtiyarov
Bakhtiyar
Razzak Khamrayev
Kurbanov
Tursunoi Dzhaffarova
Bakhtiyar's mother
Cast and Crew
Director
Ali Khamraev
Writer
Rachmat Faysi
Composer
Aleksandr Malakhov
Film details
Country
Uzbekistan
Runtime
1 hour 8 minutes
Production year
1964
World premiere
7 June 1965
Production
Uzbekfilm
Also known as
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