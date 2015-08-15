Cast
Adrianne Pieczonka
Leonore
Tomasz Konieczny
Don Pizarro
Olga Bezsmertna
Marzelline
Sebastian Holecek
Don Fernando
Nadia Kichler
Leonore Schatten
Paul Lorenger
Pizarro Schatten
Cast and Crew
Writer
Joseph Sonnleithner, Georg Friedrich Treitschke, Stephan von Breuning
Film details
Country
Austria
Runtime
2 hours 17 minutes
Production year
2015
World premiere
15 August 2015
Production
3Sat, Salzburger Festspiele, UNITEL
Also known as
Salzburg Festival 2015: Fidelio, Fidelio, pasión, vehemencia y fervor en el Festival de Salzburgo