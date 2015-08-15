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Poster of Salzburg Festival 2015: Fidelio
Kinoafisha Films Salzburg Festival 2015: Fidelio

Salzburg Festival 2015: Fidelio

, 2015
Salzburg Festival 2015: Fidelio
Austria / Theatrical / 18+
Poster of Salzburg Festival 2015: Fidelio

Cast

Hans-Peter König
Rocco
Adrianne Pieczonka
Leonore
Jonas Kaufmann
Florestan
Tomasz Konieczny
Don Pizarro
Olga Bezsmertna
Marzelline
Norbert Ernst
Jaquino
Sebastian Holecek
Don Fernando
Nadia Kichler
Leonore Schatten
Paul Lorenger
Pizarro Schatten
Daniel Lökös
Gefangener
Director Klaus Guth
Writer Joseph Sonnleithner, Georg Friedrich Treitschke, Stephan von Breuning
Cast and Crew

Film details

Country Austria
Runtime 2 hours 17 minutes
Production year 2015
World premiere 15 August 2015
Release date
15 August 2015 Germany
Production 3Sat, Salzburger Festspiele, UNITEL
Also known as
Salzburg Festival 2015: Fidelio, Fidelio, pasión, vehemencia y fervor en el Festival de Salzburgo

Film rating

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