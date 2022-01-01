Зальцбург-100: Фиделио, 2015

Жанр: спектакль В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Постановку 2015 года знаменитый немецкий режиссер Клаус Гут и его частый партнер, худоник Кристиан Шмидт построили вокруг доминирующего на сцене черного блока и ямы-могилы под ним: образы, ставшие частью минималистской сценографии, легко читаются как символы тирании и ее темных подвалов-застенков. Они исчезают в последней сцене торжества свободы, озаряемой сверкающей люстрой и разноцветными световыми бликами. Гут убрал из оперы утяжеляющие её диалоги и заменил их тревожным ревом низикочастотных звуков. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 17 минут Год выпуска 2015 Возраст 16+ Режиссер Клаус Гут В ролях Йонас Кауфман Адриана Печонка Ханс-Петер Кёниг Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат