Зальцбург-100: Фиделио, 2015

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Постановку 2015 года знаменитый немецкий режиссер Клаус Гут и его частый партнер, худоник Кристиан Шмидт построили вокруг доминирующего на сцене черного блока и ямы-могилы под ним: образы, ставшие частью минималистской сценографии, легко читаются как символы тирании и ее темных подвалов-застенков. Они исчезают в последней сцене торжества свободы, озаряемой сверкающей люстрой и разноцветными световыми бликами. Гут убрал из оперы утяжеляющие её диалоги и заменил их тревожным ревом низикочастотных звуков.
|15 августа 2015
|Германия