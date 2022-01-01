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Зальцбург-100: Фиделио
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Зальцбург-100: Фиделио, 2015

2015 / Австрия
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О фильме

Постановку 2015 года знаменитый немецкий режиссер Клаус Гут и его частый партнер, худоник Кристиан Шмидт построили вокруг доминирующего на сцене черного блока и ямы-могилы под ним: образы, ставшие частью минималистской сценографии, легко читаются как символы тирании и ее темных подвалов-застенков. Они исчезают в последней сцене торжества свободы, озаряемой сверкающей люстрой и разноцветными световыми бликами. Гут убрал из оперы утяжеляющие её диалоги и заменил их тревожным ревом низикочастотных звуков.

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Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Клаус Гут
В ролях
Йонас Кауфман
Адриана Печонка
Ханс-Петер Кёниг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зальцбург-100: Фиделио 1 постер
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