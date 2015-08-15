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Постер фильма Зальцбург-100: Фиделио
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Зальцбург-100: Фиделио

, 2015
Salzburg Festival 2015: Fidelio
Австрия / спектакль / 18+
Постер фильма Зальцбург-100: Фиделио

О фильме

Постановку 2015 года знаменитый немецкий режиссер Клаус Гут и его частый партнер, худоник Кристиан Шмидт построили вокруг доминирующего на сцене черного блока и ямы-могилы под ним: образы, ставшие частью минималистской сценографии, легко читаются как символы тирании и ее темных подвалов-застенков. Они исчезают в последней сцене торжества свободы, озаряемой сверкающей люстрой и разноцветными световыми бликами. Гут убрал из оперы утяжеляющие её диалоги и заменил их тревожным ревом низикочастотных звуков.

В ролях

Ханс-Петер Кёниг
Rocco
Адриана Печёнка
Leonore
Jonas Kaufmann
Florestan
Tomasz Konieczny
Don Pizarro
Ольга Бессмертная
Marzelline
Norbert Ernst
Jaquino
Sebastian Holecek
Don Fernando
Nadia Kichler
Leonore Schatten
Paul Lorenger
Pizarro Schatten
Daniel Lökös
Gefangener
Режиссер Клаус Гут
Сценарист Иозеф Зоннлейтнер, Георг Фридрих Трейчке, Stephan von Breuning
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 15 августа 2015
Дата выхода
15 августа 2015 Германия
Производство 3Sat, Salzburger Festspiele, UNITEL
Другие названия
Salzburg Festival 2015: Fidelio, Fidelio, pasión, vehemencia y fervor en el Festival de Salzburgo

Рейтинг фильма

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Обновлено 6 мая 2025

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