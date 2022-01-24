5.4Tom and Jerry: Cowboy Up!
Tom and Jerry: Cowboy Up!, 2022
USA / Adventure, Animation, Comedy / 18+
Cast
Georgina Cordova
Scruffy
George Ackles
The Marshal
Sean Burgos
Bumpy
Mick Cipes
Jerry (speaking)
Justin Michael
Bentley
Isaac Robinson-Smith
Zeb
Director Darrell Van Citters
Writer Will Finn, William Hanna, Joseph Barbera, William Waldner
Composer Vivek Maddala
Animated film details
Country USA
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 January 2022
World premiere 24 January 2022
Release date
|24 January 2022
|Sweden
|11
MPAA G
Production Warner Bros. Animation, Turner Entertainment
Also known as
Tom and Jerry: Cowboy Up!, Tom y Jerry: ¡Arriba, vaquero!, トムとジェリー：カウボーイアップ！, Tom & Jerry au Far West, Tom e Jerry nel selvaggio West, Tom e Jerry no Velho Oeste, Tom e Jerry: Vai, Comboy!, Tom et Jerry: Cowboy Up!, Tom i Džeri: Kauboji, Tom i Jerry na Dzikim Zachodzie, Tom och Jerry i vilda västern, Tom y Jerry: ¡vaquero arriba!, Том и Джерри: Бравые ковбои!, Том і Джеррі: Браві ковбої!, टॉम एंड जेरी: काउबॉय अप!, 湯姆貓與傑利鼠：牛仔崛起, Tom et Jerry - Au Far West !, Tom and Jerry Cowboy Up, Tom i Jerry: Na Dzikim Zachodzie!
Updated 5 May 2025
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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