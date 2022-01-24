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Poster of Tom and Jerry: Cowboy Up!
5.4
Kinoafisha Films Tom and Jerry: Cowboy Up!
5.4

Tom and Jerry: Cowboy Up!

, 2022
Tom and Jerry: Cowboy Up!
USA / Adventure, Animation, Comedy / 18+
Poster of Tom and Jerry: Cowboy Up!
5.4

Cast

Trevor Devall
Duke
Chris Edgerly
Chris Edgerly
August Critchley
Georgina Cordova
Scruffy
Kath Soucie
Tuffy
Kaitlyn Robrock
Kaitlyn Robrock
Betty
George Ackles
The Marshal
Sean Burgos
Bumpy
Mick Cipes
Jerry (speaking)
Justin Michael
Bentley
Isaac Robinson-Smith
Zeb
Director Darrell Van Citters
Writer Will Finn, William Hanna, Joseph Barbera, William Waldner
Composer Vivek Maddala
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 January 2022
World premiere 24 January 2022
Release date
24 January 2022 Sweden 11
MPAA G
Production Warner Bros. Animation, Turner Entertainment
Also known as
Tom and Jerry: Cowboy Up!, Tom y Jerry: ¡Arriba, vaquero!, トムとジェリー：カウボーイアップ！, Tom & Jerry au Far West, Tom e Jerry nel selvaggio West, Tom e Jerry no Velho Oeste, Tom e Jerry: Vai, Comboy!, Tom et Jerry: Cowboy Up!, Tom i Džeri: Kauboji, Tom i Jerry na Dzikim Zachodzie, Tom och Jerry i vilda västern, Tom y Jerry: ¡vaquero arriba!, Том и Джерри: Бравые ковбои!, Том і Джеррі: Браві ковбої!, टॉम एंड जेरी: काउबॉय अप!, 湯姆貓與傑利鼠：牛仔崛起, Tom et Jerry - Au Far West !, Tom and Jerry Cowboy Up, Tom i Jerry: Na Dzikim Zachodzie!

Cartoon rating

5.4
Rate 12 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 5 May 2025
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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