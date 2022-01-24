Том и Джерри: Бравые ковбои!, 2022

Непримиримые соперники на Диком Западе собирают отряд ради спасения одного маленького, но гордого ранчо. Местный земельный магнат уже скупил все окрестные земли и теперь готов на всё, чтобы отобрать семейное ранчо у бедной скотницы. Но на счастье бравые ковбои Том и Джерри оказались поблизости и не позволят обмануть бедную девушку. Для того, чтобы победить жадного землевладельца и его свиту, неразлучная парочка даже готова на время забыть о своих разногласиях и объединить усилия. Изобретательный Джерри по такому случаю проводит краткий курс молодого бойца трём своим подросшим племянникам, а Том мобилизует отряд местных луговых собачек. Когда эти закаленные в боях, упрямые и находчивые герои в седле, ни у кого не остается сомнений, что ранчо в надёжных руках!