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Том и Джерри: Бравые ковбои! Том и Джерри: Бравые ковбои!
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Tom and Jerry: Cowboy Up!

Том и Джерри: Бравые ковбои!, 2022

2022
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Непримиримые соперники на Диком Западе собирают отряд ради спасения одного маленького, но гордого ранчо. Местный земельный магнат уже скупил все окрестные земли и теперь готов на всё, чтобы отобрать семейное ранчо у бедной скотницы. Но на счастье бравые ковбои Том и Джерри оказались поблизости и не позволят обмануть бедную девушку. Для того, чтобы победить жадного землевладельца и его свиту, неразлучная парочка даже готова на время забыть о своих разногласиях и объединить усилия. Изобретательный Джерри по такому случаю проводит краткий курс молодого бойца трём своим подросшим племянникам, а Том мобилизует отряд местных луговых собачек. Когда эти закаленные в боях, упрямые и находчивые герои в седле, ни у кого не остается сомнений, что ранчо в надёжных руках!

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 января 2022
Премьера в мире 24 января 2022
Возраст 6+
Режиссер
Даррел Ван Ситтерс
В ролях
Тревор Дивэлл
Крис Эджерли
Крис Эджерли
Джорджина Кордова
Кэт Суси
Кейтлин Роброк
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Том и Джерри: Бравые ковбои! 2 постера
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