Cast
Dominik Slavkovsky
Drosselmeyer
William Moore
The Nutcracker
Cohen Aitchison-Dugas
Mouse King
Anna Khamzina
Lead Flower
Mélissa Ligurgo
Mouse Queen
Giulia Tonelli
Princess Pirlipat
Cast and Crew
Director
Christian Spuck
Writer
E.T.A. Hoffmann, Michael Küster, Claus Spahn
Film details
Country
Switzerland
Runtime
2 hours 15 minutes
Production year
2018
World premiere
16 February 2022
Release date
|16 February 2022
|Kazakhstan
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|6+
Production
Opernhaus Zürich
Also known as
Nutcracker and Mouse King, Nussknacker und Mausekönig