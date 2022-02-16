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Poster of Nussknacker und Mausekönig
5.7
Kinoafisha Films Nussknacker und Mausekönig
5.7

Nussknacker und Mausekönig

, 2018
Nussknacker und Mausekönig
Switzerland / Opera / 18+
Poster of Nussknacker und Mausekönig
5.7

Cast

Dominik Slavkovsky
Drosselmeyer
Michelle Willems
Marie
William Moore
The Nutcracker
Cohen Aitchison-Dugas
Mouse King
Anna Khamzina
Lead Flower
Mélissa Ligurgo
Mouse Queen
Giulia Tonelli
Princess Pirlipat
Director Christian Spuck
Writer E.T.A. Hoffmann, Michael Küster, Claus Spahn
Cast and Crew

Film details

Country Switzerland
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2018
World premiere 16 February 2022
Release date
16 February 2022 Kazakhstan 6+
Production Opernhaus Zürich
Also known as
Nutcracker and Mouse King, Nussknacker und Mausekönig

Film rating

5.7
Rate 12 votes
Updated 2 May 2023
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