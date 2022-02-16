Opera HD: Щелкунчик и Мышиный Король, 2018

В основе либретто сюжет новеллы Э.Т.В. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король», адоптированной Александром Дюма в сказку «Щелкунчик».

Музыка Петра Ильича Чайковского к балету «Щелкунчику» настолько хорошо известна и так легко запоминается, что с первых нот вызывает у нас в воображении картины веселого Рождества – наряженной елки, вальса снежинок, грандиозного вальса цветов. Сюжет балетной сказки основан на одноименной новелле Э. Гофмана, одного из самых известных писателей эпохи романтизма. Однако в своей новелле Гофман виртуозно смешивает сон и реальность, а ее адаптация, сделанная в свое время Александром Дюма и Мариусом Петипа, лишили знамениты балет большей части темной фантазии автора, столь характерной для романтизма. Кристиан Шпук, создавая свою версию, попытался дистанцироваться от известной версии Дюма / Петипа и взял за основу оригинальный литературный сюжет, стараясь обратить внимание зрителей на его фантастичность. Он вернул в список действующих лиц Принцессу Пирлипат, которая превращаетсяв орехового монстра, как и задумано у Гофмана. Спектакль крестного Дроссельмейера, благодаря таланту художника-постановщика Руфуса Дидвишуса превращается в старинный театр-кабаре, где и оживают персонажи балета, а хореография Кристиана Шпука обыгрывает богатство персонажей нарративного мира Гофмана, их абсурдность и свойственный им юмор, и в то же время заглядывает в бездны романтизма