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Poster of Dvorák: Rusalka
Kinoafisha Films Dvorák: Rusalka

Dvorák: Rusalka

, 2020
Dvorák: Rusalka
Spain / Theatrical / 18+
Poster of Dvorák: Rusalka

Cast

Asmik Grigorian
Rusalka
Eric Cutler
The Prince
Karita Mattila
The Foreign Princess
Katarina Dalayman
Jezibaba
Alyona Abramova
Third Nymph
Julietta Aleksanyan
First Nymph
Manel Esteve
Hajny
Rachel Kelly
Second Nymph
Maxim Kuzmin-Karavaev
Vodnik
Juliette Mars
Kuchtik
Director Christof Loy
Writer Jaroslav Kvapil
Composer Antonín Dvorák
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 3 hours 20 minutes
Production year 2020
Production Teatro Real Madrid
Also known as
Dvorák: Rusalka

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