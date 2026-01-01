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Dvorák: Rusalka
Dvorák: Rusalka
, 2020
Dvorák: Rusalka
Spain / Theatrical / 18+
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
Filming locations
Cast
Asmik Grigorian
Rusalka
Eric Cutler
The Prince
Karita Mattila
The Foreign Princess
Katarina Dalayman
Jezibaba
Alyona Abramova
Third Nymph
Julietta Aleksanyan
First Nymph
Manel Esteve
Hajny
Rachel Kelly
Second Nymph
Maxim Kuzmin-Karavaev
Vodnik
Juliette Mars
Kuchtik
Director
Christof Loy
Writer
Jaroslav Kvapil
Composer
Antonín Dvorák
Cast and Crew
Film details
Country
Spain
Runtime
3 hours 20 minutes
Production year
2020
Production
Teatro Real Madrid
Also known as
Dvorák: Rusalka
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