Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
6.6
Kinoafisha
Films
Gorya boyatsya: schastya ne vidat
6.6
Gorya boyatsya: schastya ne vidat
, 1974
Gorya boyatsya: schastya ne vidat
USSR / Comedy, Fantasy, Music / 18+
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
6.6
Cast
Natalya Vorobyova
Anfisa
Yevgeniya Sabelnikova
Nastya
Konstantin Adashevsky
Skomorokh
Konstantin Adashevsky
Skomorokh
Gely Sysoyev
Ivan Tarabanov
Vadim Aleksandrov
Petrushka
Vadim Aleksandrov
Petrushka
Bronius Babkauskas
General
Algimantas Masiulis
Head Skomorokh
Stanislav Sokolov
Jean-Philippe
Valentin Bukin
Siluyan Kapitonovich Potseluyev
Yevgeny Perov
Anton Andronych
Director
Viktor Turov
Writer
Samuil Marshak
,
Viktor Turov
Composer
Oleg Yanchenko
Cast and Crew
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 10 minutes
Production year
1974
World premiere
25 December 1973
Release date
30 December 1974
Russia
25 December 1973
Belarus
Production
Belarusfilm
Also known as
Gorya boyatsya: schastya ne vidat, Горя бояться - счастья не видать, Gorya Boyatsya - Schastya Ne Vidat
More
Film rating
6.6
Rate
10
votes
6.6
IMDb
Place in the rating
Best Comedies
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Now Playing
New Releases
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree