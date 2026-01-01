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Poster of Gorya boyatsya: schastya ne vidat
6.6
Kinoafisha Films Gorya boyatsya: schastya ne vidat
6.6

Gorya boyatsya: schastya ne vidat

, 1974
Gorya boyatsya: schastya ne vidat
USSR / Comedy, Fantasy, Music / 18+
Poster of Gorya boyatsya: schastya ne vidat
6.6

Cast

Natalya Vorobyova
Anfisa
Yevgeniya Sabelnikova
Nastya
Konstantin Adashevsky
Skomorokh
Konstantin Adashevsky
Skomorokh
Gely Sysoyev
Gely Sysoyev
Ivan Tarabanov
Vadim Aleksandrov
Petrushka
Vadim Aleksandrov
Petrushka
Bronius Babkauskas
General
Algimantas Masiulis
Head Skomorokh
Stanislav Sokolov
Jean-Philippe
Valentin Bukin
Siluyan Kapitonovich Potseluyev
Yevgeny Perov
Anton Andronych
Director Viktor Turov
Writer Samuil Marshak, Viktor Turov
Composer Oleg Yanchenko
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 1974
World premiere 25 December 1973
Release date
30 December 1974 Russia
25 December 1973 Belarus
Production Belarusfilm
Also known as
Gorya boyatsya: schastya ne vidat, Горя бояться - счастья не видать, Gorya Boyatsya - Schastya Ne Vidat

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
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