Snow White

Snow White
Synopsis

Live-action adaptation of the 1937 Disney animated film 'Snow White and the Seven Dwarfs'.

Snow White - teaser
Snow White  teaser
Country USA / Germany
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2025
Online premiere 12 May 2025
World premiere 12 March 2025
Release date
29 March 2025 Russia
20 March 2025 Albania
20 March 2025 Australia PG
20 March 2025 Austria
22 March 2025 Azerbaijan
19 March 2025 Belgium 9
21 March 2025 Brazil
22 March 2025 Bulgaria
20 March 2025 Chile TE+7
21 March 2025 China
20 March 2025 Colombia
20 March 2025 Croatia
21 March 2025 Czechia
13 May 2025 Denmark
20 March 2025 Dominican Republic
21 March 2025 Estonia
21 March 2025 Finland
20 March 2025 France
20 March 2025 Georgia PG
21 March 2025 Germany
21 March 2025 Great Britain PG
20 March 2025 Greece
20 March 2025 Guatemala
20 March 2025 Hong Kong I
20 March 2025 Hungary 6
20 March 2025 Iceland Unrated
21 March 2025 India
21 March 2025 Indonesia
21 March 2025 Ireland G
20 March 2025 Israel All
20 March 2025 Italy
20 March 2025 Japan
20 March 2025 Kazakhstan
22 March 2025 Kyrgyzstan
21 March 2025 Latvia
22 March 2025 Lithuania
20 March 2025 Malaysia
20 March 2025 Mexico
22 March 2025 Moldova
20 March 2025 Montenegro o.A.
19 March 2025 Netherlands 9
20 March 2025 New Zealand
21 March 2025 Norway 9
20 March 2025 Panama
20 March 2025 Peru
19 March 2025 Philippines
22 March 2025 Poland
20 March 2025 Portugal
20 March 2025 Puerto Rico PG
17 April 2025 Qatar
21 March 2025 Romania
20 March 2025 Serbia o.A.
20 March 2025 Singapore
27 March 2025 Slovakia 12
21 March 2025 South Africa
19 March 2025 South Korea
21 March 2025 Spain
21 March 2025 Sweden
20 March 2025 Switzerland 6
22 March 2025 Tajikistan
20 March 2025 Thailand
21 March 2025 Turkey
20 March 2025 UAE 18TC
22 March 2025 USA
21 March 2025 Ukraine
22 March 2025 Uzbekistan
21 March 2025 Viet Nam
20 March 2025 Virgin Islands (U.S.) PG
Budget $250,000,000
Worldwide Gross $205,679,463
Production Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions
Also known as
Snow White, Blanca Nieves, Schneewittchen, Blanche-Neige, Branca de Neve, Белоснежка, Ağbəniz, Albă ca Zăpada, Baekseolgongju, Biancaneve, Blancanieves, Blanche Neige, Disney's Snow White, Hófehérke, Lumikki, Nàng Bạch Tuyết, Oppog'oy, Pamuk Prenses, Putri Salju, Shilgi'ya, Snehulienka, Sněhurka, Snehvide, Snehvit, Sniegbaltīte, Snieguolė, Śnieżka, Snjeguljica, Snövit, Snow White and the Seven Dwarfs, Η Χιονάτη, Ақшақар, Беласнежка, Білосніжка, Снежана, स्नो व्हाइट, 白雪公主, 白雪姫
Director
Marc Webb
Cast
Gal Gadot
Rachel Zegler
Andrew Burnap
Ansu Kabia
Colin Michael Carmichael
Cast and Crew
Film rating

2.8
Rate 100 votes
2.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3785 In the Adventure genre  681 In the Drama genre  1300 In the Family genre  357 In films of USA  2150 In films of Germany  141
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Екатерина Шаркова 7 April 2025, 07:07
А почему все пишут Черноснежка?? Может ч что то недопонял?))\
Посмотрела трейлер, в роли Белоснежки Рейчел Зеглер, незабываемое впечатление произвела… Read more…
User 19 April 2025, 18:54
Отличная сказка, яркая , добрая. Настоящий Дисней! Не знаю, почему забраковали многие, очень классный, эмоциональный, актерский состав 👍🏽 Галь Гадот только чего стоит 💕
Write review
Film Trailers All trailers
Snow White - teaser
Snow White Teaser
Snow White - trailer
Snow White Trailer
All Top Trailers on Our Channel
Stills
