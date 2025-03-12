Live-action adaptation of the 1937 Disney animated film 'Snow White and the Seven Dwarfs'.
|29 March 2025
|Russia
|20 March 2025
|Albania
|20 March 2025
|Australia
|PG
|20 March 2025
|Austria
|22 March 2025
|Azerbaijan
|19 March 2025
|Belgium
|9
|21 March 2025
|Brazil
|22 March 2025
|Bulgaria
|20 March 2025
|Chile
|TE+7
|21 March 2025
|China
|20 March 2025
|Colombia
|20 March 2025
|Croatia
|21 March 2025
|Czechia
|13 May 2025
|Denmark
|20 March 2025
|Dominican Republic
|21 March 2025
|Estonia
|21 March 2025
|Finland
|20 March 2025
|France
|20 March 2025
|Georgia
|PG
|21 March 2025
|Germany
|21 March 2025
|Great Britain
|PG
|20 March 2025
|Greece
|20 March 2025
|Guatemala
|20 March 2025
|Hong Kong
|I
|20 March 2025
|Hungary
|6
|20 March 2025
|Iceland
|Unrated
|21 March 2025
|India
|21 March 2025
|Indonesia
|21 March 2025
|Ireland
|G
|20 March 2025
|Israel
|All
|20 March 2025
|Italy
|20 March 2025
|Japan
|20 March 2025
|Kazakhstan
|22 March 2025
|Kyrgyzstan
|21 March 2025
|Latvia
|22 March 2025
|Lithuania
|20 March 2025
|Malaysia
|20 March 2025
|Mexico
|22 March 2025
|Moldova
|20 March 2025
|Montenegro
|o.A.
|19 March 2025
|Netherlands
|9
|20 March 2025
|New Zealand
|21 March 2025
|Norway
|9
|20 March 2025
|Panama
|20 March 2025
|Peru
|19 March 2025
|Philippines
|22 March 2025
|Poland
|20 March 2025
|Portugal
|20 March 2025
|Puerto Rico
|PG
|17 April 2025
|Qatar
|21 March 2025
|Romania
|20 March 2025
|Serbia
|o.A.
|20 March 2025
|Singapore
|27 March 2025
|Slovakia
|12
|21 March 2025
|South Africa
|19 March 2025
|South Korea
|21 March 2025
|Spain
|21 March 2025
|Sweden
|20 March 2025
|Switzerland
|6
|22 March 2025
|Tajikistan
|20 March 2025
|Thailand
|21 March 2025
|Turkey
|20 March 2025
|UAE
|18TC
|22 March 2025
|USA
|21 March 2025
|Ukraine
|22 March 2025
|Uzbekistan
|21 March 2025
|Viet Nam
|20 March 2025
|Virgin Islands (U.S.)
|PG
