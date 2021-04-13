Menu
Poster of The Savior for Sale
7.4 IMDb Rating: 7.4
3 posters
Kinoafisha Films The Savior for Sale

The Savior for Sale

The Savior for Sale 18+
Country France
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2021
Online premiere 27 July 2021
World premiere 13 April 2021
Release date
25 November 2021 Ukraine 12+
Worldwide Gross $1,177
Production France 5 Documentary Department, France 5, Premières Lignes
Also known as
Salvator Mundi : la stupéfiante affaire du dernier Vinci, The Savior for Sale, Savior for Sale, Savior for Sale: Da Vinci's Lost Masterpiece?, Спаситель на продаж, Спаситель на продажу, ダ・ヴィンチは誰に微笑む

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
