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Poster of Korol shantazha
8.3
Kinoafisha Films Korol shantazha
8.3

Korol shantazha

, 1980
Korol shantazha
USSR / Crime, Detective / 18+
Poster of Korol shantazha
8.3

Cast

Vasily Livanov
Vasily Livanov
Sherlock Holmes
Vitali Solomin
Vitali Solomin
Dr. Watson
Rina Zelyonaya
Rina Zelyonaya
Mrs. Hudson
Valentina Panina
Valentina Panina
Lady Huxley
Boryslav Brondukov
Boryslav Brondukov
Inspector Lestrade
Boris Ryzhukhin
Charles Augustus Milverton
Boris Klyuyev
Boris Klyuyev
Mycroft Holmes
Anatoly Podshivalov
Surveillance person
Svetlana Nikolaevna Kryuchkova
Svetlana Nikolaevna Kryuchkova
Agatha - housemaid
Igor Yefimov
Inspector Lestrade
Director Igor Maslennikov
Writer Vladimir Valutsky, Arthur Conan Doyle
Composer Vladimir Dashkevich
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 3 minutes
Production year 1980
World premiere 8 September 1980
Budget $1,000,000
Production Lenfilm Studio
Also known as
Korol shantazha, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Король шантажа, Priklyucheniya Sherlocka Holmsa i Doktora Watsona: Korol shantazha, Przygody Sherlocka Holmesa i doktora Watsona: Mistrz szantazu, The Adventures of Sherlock Holmes and Doctor Watson: King of Blackmailers, Приключенията на Шерлок Холмс и доктор Уотсън: Шантажът, Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа, Король шантажа, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Первая серия, King of Blackmailers, The Adventure of Charles Augustus Milverton, The Adventures of Sherlock Holmes and Doctor Watson - Part 1, Конец Чарльза Огастеса Милвертона, The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson - Part 1

Film rating

8.3
Rate 16 votes
8.2 IMDb
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