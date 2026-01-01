Also known as

Korol shantazha, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Король шантажа, Priklyucheniya Sherlocka Holmsa i Doktora Watsona: Korol shantazha, Przygody Sherlocka Holmesa i doktora Watsona: Mistrz szantazu, The Adventures of Sherlock Holmes and Doctor Watson: King of Blackmailers, Приключенията на Шерлок Холмс и доктор Уотсън: Шантажът, Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа, Король шантажа, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Первая серия, King of Blackmailers, The Adventure of Charles Augustus Milverton, The Adventures of Sherlock Holmes and Doctor Watson - Part 1, Конец Чарльза Огастеса Милвертона, The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson - Part 1

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