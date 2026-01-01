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Poster of Ukrainian Festival
6.0
Kinoafisha Films Ukrainian Festival
6.0

Ukrainian Festival

, 1962
Ukrainian Festival
USSR / Drama / 18+
Poster of Ukrainian Festival
6.0

Cast

Vera Maretskaya
Mikhaylina Yasiny
Nina Antonova
Nina Antonova
Yaroshko
Sofya Pavlova
Olga Dmitriyevna
Irina Mitsik
Natasha Yasiny
Yuriy Leontev
Roman
Lyudmila Zabrodskaya
Magda Zalevskaya
Boris Borisyonok
Nikita Martsinyuk
Yuri Kritenko
Vasiliy Tikhonyuk
Oksana Sluzhenko
Tanya
Nina Borisova
Director Anatoliy Bukovskiy, Yevhen Bryunchuhin
Writer Yuri Zbanatsky
Composer German Zhukovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 6 minutes
Production year 1962
Production Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Also known as
Sredi dobrykh lyudey, Среди добрых людей, Among Good People, Jó emberek között, Medju dobrim ljudima, Mother and Daughter, Natascha, Po latach, Ukrainian Festival

Film rating

6.0
Rate 10 votes
5.5 IMDb
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