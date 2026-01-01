Cast
Vera Maretskaya
Mikhaylina Yasiny
Sofya Pavlova
Olga Dmitriyevna
Irina Mitsik
Natasha Yasiny
Lyudmila Zabrodskaya
Magda Zalevskaya
Boris Borisyonok
Nikita Martsinyuk
Yuri Kritenko
Vasiliy Tikhonyuk
Cast and Crew
Director
Anatoliy Bukovskiy, Yevhen Bryunchuhin
Writer
Yuri Zbanatsky
Composer
German Zhukovsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 6 minutes
Production year
1962
Production
Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Also known as
Sredi dobrykh lyudey, Среди добрых людей, Among Good People, Jó emberek között, Medju dobrim ljudima, Mother and Daughter, Natascha, Po latach, Ukrainian Festival