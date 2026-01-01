Similar films for Voennaya tayna
Road to Life Drama
1955, USSR
6.0
The Anna Cross Drama
1954, USSR
6.0
Don Tale Drama
1964, USSR
7.0
Dolina sinikh skal Drama
1956, USSR
5.0
Mechty iz plastilina Drama
2012, Russia
5.0
Proval operatsii 'Bolshaya medveditsa' Drama
1983, USSR
4.0
Ded Drama
2011, Russia / Ukraine
3.0
Smile When Stars Are Crying Drama
2010, Russia
4.0
Equilibrist Drama
1976, USSR
6.0
Yesli yest parusa Drama
1969, USSR
6.0
Ukrainian Festival Drama
1962, USSR
6.0
Blind Musician Drama
1960, USSR
7.0