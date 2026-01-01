Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Voennaya tayna
6.6
Kinoafisha Films Voennaya tayna
6.6

Voennaya tayna

, 1953
Voennaya tayna
USSR / Drama / 18+
Poster of Voennaya tayna
6.6

Cast

Nina Antonova
Nina Antonova
Anatoli Fedorinov
Sergei Ostapenko
Aleksey Gribov
Aleksey Gribov
Pavel Usovnichenko
Dmitriy Kapka
Anatoliy Teremets
Nikolai Muravyov
Kasim Mukhutdinov
Valeri Ovchinnikov
Director Mechislava Mayevskaya
Writer Arkadiy Gaydar, Liya Solomyanskaya
Composer Mikhail Raukhverger
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1953
World premiere 18 May 1959
Release date
18 May 1959 USSR
Production Yalta-Film
Also known as
Voennaya tayna, Военная тайна

Film rating

6.6
Rate 14 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Voennaya tayna

Road to Life
Road to Life Drama
1955, USSR
6.0
The Anna Cross
The Anna Cross Drama
1954, USSR
6.0
Don Tale
Don Tale Drama
1964, USSR
7.0
Dolina sinikh skal
Dolina sinikh skal Drama
1956, USSR
5.0
Mechty iz plastilina
Mechty iz plastilina Drama
2012, Russia
5.0
Proval operatsii 'Bolshaya medveditsa'
Proval operatsii 'Bolshaya medveditsa' Drama
1983, USSR
4.0
Ded
Ded Drama
2011, Russia / Ukraine
3.0
Smile When Stars Are Crying Drama
2010, Russia
4.0
Equilibrist
Equilibrist Drama
1976, USSR
6.0
Yesli yest parusa
Yesli yest parusa Drama
1969, USSR
6.0
Ukrainian Festival
Ukrainian Festival Drama
1962, USSR
6.0
Blind Musician
Blind Musician Drama
1960, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more