Cast
Boris Yukhananov
Mr. Dark (segment: Eshmakis borbali)
Dmitri Brodov
(segment: Eshmakis borbali)
Ignat Chikov
(segment: Eshmakis borbali)
Salvador Dalí
(segment: Eshmakis borbali)
Mikhail Kolesnikov
(segment: Eshmakis borbali)
Sasha Miharev
Drew Erickson Jr. (segment: Dominus)
Valentin Muravyov
(segment: Eshmakis borbali)
Cast and Crew
Writer
Ray Bradbury, Ivan Loshchilin, Marina Tsurtsumia
Composer
Krzysztof Penderecki
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 13 minutes
Production year
1990
World premiere
1 June 1990
Production
Debyut, Fora Film