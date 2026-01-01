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Poster of Dominus
6.4
Kinoafisha Films Dominus
6.4

Dominus

, 1990
Dominus
USSR / Sci-Fi / 18+
Poster of Dominus
6.4

Cast

Viktor Yevgrafov
Viktor Yevgrafov
Drew Erickson (segment: Dominus)
Yelena Yevseyenko
Molly Erickson (segment: Dominus)
Natalya Korenchenko
Suzy Erickson (segment: Dominus)
Boris Yukhananov
Mr. Dark (segment: Eshmakis borbali)
Dmitri Brodov
(segment: Eshmakis borbali)
Ignat Chikov
(segment: Eshmakis borbali)
Salvador Dalí
(segment: Eshmakis borbali)
Mikhail Kolesnikov
(segment: Eshmakis borbali)
Sasha Miharev
Drew Erickson Jr. (segment: Dominus)
Valentin Muravyov
(segment: Eshmakis borbali)
Director Aleksandr Khvan, Marina Tsurtsumia
Writer Ray Bradbury, Ivan Loshchilin, Marina Tsurtsumia
Composer Krzysztof Penderecki
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 1990
World premiere 1 June 1990
Production Debyut, Fora Film
Also known as
Dominus, Доминус

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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