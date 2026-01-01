Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Vijdon
1 poster
Kinoafisha Films Vijdon

Vijdon

Vijdon 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Uzbekistan
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2007
Director
Ahmadzhon Unarboev
Cast
Hamid Toshpulatov
Mirolim Kilichev
Erkin Kamilov
Muyassar Berdikulova
Bahtier Kasymov
Cast and Crew
Similar films for Vijdon
Кора зарба 0.0
Кора зарба (2018)
Film in Collections
Films About Missing People Films About Missing People
Films About Gold and Precious Stones Films About Gold and Precious Stones

Film rating

0.0
Rate 0 vote
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more