Cast
Sarah Davenport
Emma Harris
Reese Mishler
Steven Marra
Paul Woolfolk
Jeremy Phillips
Christopher Wilburn
Officer Marcus Wilder
Alisha Bernhardt
Brandie Roddenfield
J.W. Dean
Spencer Bateman
Cast and Crew
Director
Louis Benjamin Del Guercio
Writer
Gregory Sarmiento Ballard
Composer
Chris Lott
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
2017
Online premiere
27 April 2019
World premiere
12 June 2018
Production
Picket Fence Entertainment, Anti-Villain Media, Pentatonic Productions
Also known as
Bodysnatch, Car 86, Corpos Hospedeiros, The Shift, エスケープ