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Poster of Bodysnatch
3.1
Kinoafisha Films Bodysnatch
3.1

Bodysnatch

, 2017
Bodysnatch
USA / Sci-Fi, Thriller / 18+
Poster of Bodysnatch
3.1

Cast

Sarah Davenport
Emma Harris
Gillian Shure
Dispatcher
Reese Mishler
Steven Marra
Paul Woolfolk
Jeremy Phillips
Christopher Wilburn
Officer Marcus Wilder
Alisha Bernhardt
Brandie Roddenfield
J.W. Dean
Spencer Bateman
Lawrence Dillard
Larry
Phil Sanchez
Self
Brooke Martin
Self
Director Louis Benjamin Del Guercio
Writer Gregory Sarmiento Ballard
Composer Chris Lott
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2017
Online premiere 27 April 2019
World premiere 12 June 2018
Release date
12 June 2018 USA
Production Picket Fence Entertainment, Anti-Villain Media, Pentatonic Productions
Also known as
Bodysnatch, Car 86, Corpos Hospedeiros, The Shift, エスケープ

Film rating

3.1
Rate 10 votes
3.2 IMDb
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