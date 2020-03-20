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Poster of Syest Slona
7.4
Syest Slona - Trailer
Kinoafisha Films Syest Slona
7.4

Syest Slona

, 2020
Syest Slona
Russia / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Syest Slona
7.4
Syest Slona - Trailer
Syest Slona  Trailer

Cast

Margarita Rebeckaya
Mariya Bystrova
Vlad Sitdikov
Maria Sirotinskaya
Stas Milyavskiy
Grigoriy Danishevskiy
Grigoriy Danishevskiy
Anfisa Kaftanova
Anfisa Kaftanova
Director Yuliya Saponova
Writer Yuliya Saponova, Valeriya Zadereeva
Composer Ilya Truskovsky
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 4 minutes
Production year 2020
World premiere 20 March 2020
Production Interaction Fund, Love Syndrome, MTS Media
Also known as
Syest Slona, Eating an Elephant, Съесть Слона

Film rating

7.4
Rate 14 votes
7.2 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 9 September 2026

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Syest Slona - Trailer
Syest Slona Trailer
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