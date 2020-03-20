7.4Syest Slona
Syest Slona, 2020
Russia / Documentary / 18+
Cast
Margarita Rebeckaya
Mariya Bystrova
Vlad Sitdikov
Maria Sirotinskaya
Stas Milyavskiy
Director Yuliya Saponova
Writer Yuliya Saponova, Valeriya Zadereeva
Composer Ilya Truskovsky
Film details
Country Russia
Runtime 1 hour 4 minutes
Production year 2020
World premiere 20 March 2020
Production Interaction Fund, Love Syndrome, MTS Media
Also known as
Syest Slona, Eating an Elephant, Съесть Слона
Updated 9 September 2026
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