Съесть слона, 2020

«Знаешь как съесть слона? По кусочкам!» Маше 19 лет, и она мечтает стать актрисой, но ей сложно побороть свою застенчивость. Однако мечта способна толкать человека на удивительные поступки. Маша попадает в инклюзивный театр «ВзаимоДействие», где каждому актеру с синдромом Дауна находится подходящая роль в новой постановке. Теперь уже все вместе они мечтают создать яркий красивый спектакль и поехать на гастроли за границу. Это весёлая история жизни театральной труппы, юности, молодости, любви и дружбе, где каждый учиться не только играть на сцене, но проходит настоящую проверку на храбрость, великодушие и стойкость.

Стигматизация является частью социальных стереотипов в отношении людей с синдромом Дауна. Но в этом фильме совершенно волшебным образом — весело и пронзительно — развеиваются все закостенелые мифы. Нет, они не такие же как мы, а они просто умеют жить в настоящем моменте осознанно — то, чему все мы пытаемся тщетно научиться. И вдруг просто ловишь себя на том, что видишь на экране себя: боишься выйти на сцену, борешься за власть, страдаешь от неразделенной любви, смеешься от души и преодолеваешь препятствия на пути к заветной мечте.