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Съесть слона Съесть слона
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Съесть слона, 2020

2020 / Россия
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О фильме

«Знаешь как съесть слона? По кусочкам!» Маше 19 лет, и она мечтает стать актрисой, но ей сложно побороть свою застенчивость. Однако мечта способна толкать человека на удивительные поступки. Маша попадает в инклюзивный театр «ВзаимоДействие», где каждому актеру с синдромом Дауна находится подходящая роль в новой постановке. Теперь уже все вместе они мечтают создать яркий красивый спектакль и поехать на гастроли за границу. Это весёлая история жизни театральной труппы, юности, молодости, любви и дружбе, где каждый учиться не только играть на сцене, но проходит настоящую проверку на храбрость, великодушие и стойкость.

Стигматизация является частью социальных стереотипов в отношении людей с синдромом Дауна. Но в этом фильме совершенно волшебным образом — весело и пронзительно — развеиваются все закостенелые мифы. Нет, они не такие же как мы, а они просто умеют жить в настоящем моменте осознанно — то, чему все мы пытаемся тщетно научиться. И вдруг просто ловишь себя на том, что видишь на экране себя: боишься выйти на сцену, борешься за власть, страдаешь от неразделенной любви, смеешься от души и преодолеваешь препятствия на пути к заветной мечте. 

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Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 20 марта 2020
Возраст 6+
Режиссер
Юлия Сапонова
В ролях
Маргарита Ребецкая
Мария Быстрова
Влад Ситдиков
Мария Сиротинская
Стас Милявский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Съесть слона 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Юля Хисамова 21 марта 2020, 14:14
Посмотрела фильм на первом канале. Замечательная работа, достойная всяческих наград. Многогранная картина, смогли избавиться от стереотипов и шаблонов.Очень рекомендую для просмотра.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
KION опубликовал специальную подборку авторских фильмов ко дню человека с синдромом Дауна Этот день отмечается сегодня, 21 марта.
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21 марта 2022 13:24
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