Cast
Kangana Ranaut
Manikarnika
Danny Denzongpa
Ghulam Ghaus Khan
Suresh Oberoi
Peshwa of Bithoor
Jisshu Sengupta
Gangadhar
Mohammed Zeeshan Ayyub
Sadashiv Rao
Cast and Crew
Director
Radha Krishna Jagarlamudi
Writer
Vijayendra Prasad, Prasoon Joshi, Himanshu Tripathi, Abhimanyu Srivastava
Composer
Ankit Balhara, Sanchit Balhara, Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 28 minutes
Production year
2019
Online premiere
3 January 2020
World premiere
25 January 2019
Release date
|25 January 2019
|Canada
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|25 January 2019
|India
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|25 January 2019
|Malaysia
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|25 January 2019
|New Zealand
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|25 January 2019
|Singapore
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|25 January 2019
|UAE
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Budget
1,250,000,000 INR
Worldwide Gross
$13,015,341
Production
Kairos Kontent Studios, Zee Studios, Zee Studios
Also known as
Manikarnika: The Queen of Jhansi, Manikarnika, Manikarnika Jhansi kuninganna, Manikarnika: Jhansi malikasi, Manikarnika: Kraljica Janši, Rani Lakshmibai, Маникарника: Королева Джханси, マニカルニカ ジャーンシーの女王, มณิกรรณิกา ราชินีแห่งจันษี