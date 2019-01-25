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Poster of Manikarnika—The Queen of Jhansi
6.4
Kinoafisha Films Manikarnika—The Queen of Jhansi
6.4

Manikarnika—The Queen of Jhansi

, 2019
Manikarnika: The Queen of Jhansi
India / Drama, History, Biography, War / 18+
Poster of Manikarnika—The Queen of Jhansi
6.4

Cast

Kangana Ranaut
Manikarnika
Danny Denzongpa
Ghulam Ghaus Khan
Atul Kulkarni
Tatya Tope
Suresh Oberoi
Peshwa of Bithoor
Kulbhushan Kharbanda
Dixit Ji
Jisshu Sengupta
Gangadhar
Mohammed Zeeshan Ayyub
Sadashiv Rao
Ankita Lokhande
Jhalkari
Mishti Chakravarty
Kashi
Richard Keep
Hugh Rose
Director Radha Krishna Jagarlamudi
Writer Vijayendra Prasad, Prasoon Joshi, Himanshu Tripathi, Abhimanyu Srivastava
Composer Ankit Balhara, Sanchit Balhara, Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 28 minutes
Production year 2019
Online premiere 3 January 2020
World premiere 25 January 2019
Release date
25 January 2019 Canada
25 January 2019 India
25 January 2019 Malaysia
25 January 2019 New Zealand
25 January 2019 Singapore
25 January 2019 UAE
Budget 1,250,000,000 INR
Worldwide Gross $13,015,341
Production Kairos Kontent Studios, Zee Studios, Zee Studios
Also known as
Manikarnika: The Queen of Jhansi, Manikarnika, Manikarnika Jhansi kuninganna, Manikarnika: Jhansi malikasi, Manikarnika: Kraljica Janši, Rani Lakshmibai, Маникарника: Королева Джханси, マニカルニカ ジャーンシーの女王, มณิกรรณิกา ราชินีแห่งจันษี

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.4 IMDb
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soundtrack Manikarnika—The Queen of Jhansi
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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