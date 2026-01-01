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Poster of Skeeter
3.4
Kinoafisha Films Skeeter
3.4

Skeeter

, 1993
Skeeter
USA / Horror, Sci-Fi, Thriller / 18+
Poster of Skeeter
3.4

Cast

Tracy Griffith
Sarah Crosby
Jim Youngs
Roy Boone
Jay Robinson
Drake
William Sanderson
Gordon Perry
Charles Napier
Ernie Buckle
Michael J. Pollard
Hopper
Eloy Casados
Hank Tucker
John Putch
Hamilton
Saxon Trainor
Dr. Jill Wyle
Stacy Edwards
Mary Ann
Director Clark Brandon
Writer Darlene Andrea, Clark Brandon, Lanny Horn, Joseph Luis Rubin
Composer David Lawrence
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1993
World premiere 1 October 1993
Release date
6 April 1994 Russia 18+
1 October 1993 USA
MPAA R
Production August Entertainment, K.A.R. Films, New Line Cinema
Also known as
Skeeter, O Ataque das Moscas, Plaga letal, Skeeter: Invasion des Grauens, Skeeters - Asas da Morte, Skiter, Москит, スティンガー, Skeeter - Invasion des Grauens

Film rating

3.4
Rate 14 votes
3.4 IMDb
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