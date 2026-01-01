Cast
Tracy Griffith
Sarah Crosby
William Sanderson
Gordon Perry
Charles Napier
Ernie Buckle
Michael J. Pollard
Hopper
Saxon Trainor
Dr. Jill Wyle
Cast and Crew
Director
Clark Brandon
Writer
Darlene Andrea, Clark Brandon, Lanny Horn, Joseph Luis Rubin
Composer
David Lawrence
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
1993
World premiere
1 October 1993
Release date
|6 April 1994
|Russia
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|18+
|1 October 1993
|USA
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MPAA
R
Production
August Entertainment, K.A.R. Films, New Line Cinema
Also known as
Skeeter, O Ataque das Moscas, Plaga letal, Skeeter: Invasion des Grauens, Skeeters - Asas da Morte, Skiter, Москит, スティンガー, Skeeter - Invasion des Grauens