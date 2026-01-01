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Poster of It
6.8
Kinoafisha Films It
6.8

It

, 1989
Ono
USSR / Drama, Comedy / 18+
Poster of It
6.8

Cast

Rolan Bykov
Rolan Bykov
Ferdyshchenko
Natalya Gundareva
Natalya Gundareva
Klementinka de Burbon
Svetlana Nikolaevna Kryuchkova
Svetlana Nikolaevna Kryuchkova
Amaliya Stokfish
Elena Sanaeva
Elena Sanaeva
Iraida
Margarita Terekhova
Margarita Terekhova
Anel'ka Lydokhovskaya
Yuriy Demich
Yuriy Demich
Ugryum-Burcheev
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Borodavkin
Oleg Tabakov
Oleg Tabakov
Brudastyy
Rodion Nahapetov
Rodion Nahapetov
Erast Grustilov
Vyacheslav Tsoy
Director Sergei Ovcharov
Writer Sergei Ovcharov, Mikhail Saltykov-Shchedrin
Composer Sergey Kuryokhin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1989
World premiere 5 February 1990
Release date
11 February 1990 Russia 12+
5 February 1990 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Ono, Det, Es - Von Zaren und Monstern, It, IT イット, Vono, Воно, Оно, Es – Von Zaren und Monstern

Film rating

6.8
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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