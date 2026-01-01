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Poster of Byla ne byla
3.7
Kinoafisha Films Byla ne byla
3.7

Byla ne byla

, 2007
Byla ne byla
Russia / Comedy / 18+
Poster of Byla ne byla
3.7

Cast

Anatoliy Zhuravlyov
Anatoliy Zhuravlyov
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Pavel Ignatyevich
Nataliya Nozdrina
Nataliya Nozdrina
Katya
Igor Artashonov
Igor Artashonov
Alexander Chislov
Viktoriya Gerasimova
Anatoliy Kalmykov
Nadezhda Karavaeva
Galya
Elena Ordynskaya
Oleg Osipov
Vadim
Bronislava Zakharova
Director Viktor Dyunin
Writer Viktor Dyunin
Composer Pavel Bykov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 2007
Production Altair, Selena
Also known as
Byla ne byla, Была не была

Film rating

3.7
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
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