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Poster of Gomorroide
5.3
Gomorroide - Trailer
Kinoafisha Films Gomorroide
5.3

Gomorroide

, 2017
Gomorroide
Italy / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Gomorroide
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Gomorroide - Trailer
Gomorroide  Trailer

Cast

Domenico Manfredi
Don Pietro Catapano
Raffaele Ferrante
Donna Titina
Francesco De Fraia
Gennaro
Gianni Ferreri
Ciruzzo
Lavinia Biagi
Barbara
Francesco Procopio
Commissario Acampora
Titti Cerrone
Lavinia
Nicola Nocella
Padre Pio
Mariano Bruno
Totore
Carmine Monaco
Tonino
Director Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi
Writer Francesco Prisco, Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi
Composer Giordano Corapi
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2017
Online premiere 9 March 2017
World premiere 9 March 2017
Release date
9 March 2017 Italy
Worldwide Gross $465,875
Production Bronx Film, Minerva Pictures, Tunnel Produzioni
Also known as
Gomorroide, Welcome to Gomorrahland

Film rating

5.3
Rate 12 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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