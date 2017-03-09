Cast
Domenico Manfredi
Don Pietro Catapano
Raffaele Ferrante
Donna Titina
Francesco De Fraia
Gennaro
Francesco Procopio
Commissario Acampora
Cast and Crew
Director
Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi
Writer
Francesco Prisco, Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi
Composer
Giordano Corapi
Film details
Country
Italy
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2017
Online premiere
9 March 2017
World premiere
9 March 2017
Worldwide Gross
$465,875
Production
Bronx Film, Minerva Pictures, Tunnel Produzioni
Also known as
Gomorroide, Welcome to Gomorrahland